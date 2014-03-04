مشاور و رئیس دفتر نماینده ولی فقیه در استان البرز منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن حکم صادر شده از سوی حجت الاسلام محمد مهدی حسینی همدانی در انتصاب حجت الاسلام علیرضا سعیدی آمده است:



نظربه شایستگی، تعهد و تجارب ارزنده شما در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جنابعالی را به عنوان « مشاور و رئیس دفتر» منصوب می نمایم.

امید است با استعانت از خداوند متعال و به کارگیری افراد متخصص، متعهد و برنامه ریزی نظام مند در ایجاد ارتباط و همکاری با دستگاه ها و نهادهای عمومی و مردمی متناسب با شأن دفتر نماینده ولی فقیه در استان موفق و منصور باشید.



قطعاً راه اندازی « دفتر برنامه ریزی و نظارت» از جمله مهم ترین وظایف جنابعالی خواهد بود که انتظار می رود انجام امور محوله با همکاری صمیمانه مدیران و مسئولان استانی به نحو شایسته صورت پذیرد.



