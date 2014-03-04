عباس جهان بینی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: در تاکید ما برای سرمایه گذاری بر روی استعداد های ورزش، مدارس و دانشگاه ها در جایگاه ویژه ای قرار دارند و بر همین اساس هیئت های ورزشی ما باید تعامل صحیح با مراکز آموزشی، از ظرفیت موجود در مدارس و دانشگاه ها استفاده کنند.

وی ادامه داد: با تلاش هایی که توسط آموزش و پرورش و دانشگاه ها صورت گرفته است، امروز تمامی نهادهای آموزشی از سالن و فضای تخصصی ورزشی برخوردارند و نگاه و توجه ویژه ای به ورزش دانش آموزی و ورزش دانشجویی وجود دارد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان قم تاکید کرد: حالا این رسالت ما است که به سراغ مراکز و نهادهای آموزشی برویم، ارتباط و تعامل برقرار کنیم تا بتوانیم از سنین پایه کارهای آموزشی در ورزش قهرمانی را آغاز کرده و استعدادهای ورزش قهرمانی را شناسایی کنیم.

وی ابراز داشت: توجه به توسعه ورزش همگانی و همچنین ورزش بانوان از سیاست های مهم وزارت ورزش و جوانان است و ما نیز در اداره کل ورزش و جوانان استان قم با تمام توان و ظرفیت خود سعی می کنیم در این دو بخش ماموریت های خود را بهترین شکل ممکن انجام بدهیم.

قم در بخش ورزش بانوان یک استان ویژه است

جهان بینی اضافه کرد: یکی از ماموریت های مهم هیئت های ورزشی ما باید این باشد که با مدارس و دانشگاه ها برای شناسایی استعدادهای ورزش قهرمانی تعامل کنند و برای اینکه ما بتوانیم در آینده در رشته های مختلف در میادین داخلی و برون مرزی شاهد درخشش ورزشکاران قم باشیم تلاش کنند.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت ورزش بانوان قم تصریح کرد: قم در بخش ورزش بانوان یک استان ویژه است و ما هنوز باید تلاش کنیم که ورزش بانوان به جایگاه واقعی خود برسد به خصوص اینکه در سال های اخیر با تلاش بانوان ورزشکار افتخارات ارزشمندی را در این حوزه کسب کرده ایم.

مدیر کل ورزش و جوانان استان قم اضافه کرد: به معاونت ورزش بانوان اداره کل ماموریت داده ایم برای اینکه بتوانیم بیشتر از وضعیت فعلی شاهد مشارکت بانوان قمی در فعالیت های ورزشی باشیم با بخش های مختلف دولتی و خصوصی ارتباط برقرار کرده و از ظرفیت آنها بهره ببرد.

وی یاد آور شد: در مدارس، دانشگاه ها، کارخانجات و بسیاری از جاهای دیگر بانوان به عنوان کارمند و نیروی انسانی فعال حضور گسترده ای دارند، می توان با آنها ارتباط برقرار کرد و با حمایت همان ارگان ها مسابقات ورزشی ویژه بانوان با عناوین مختلف از جمله رقابت های کارمندی برگزار کرد.

آمار مربوط به ورزش بانوان را به صورت متوالی مورد ارزیابی و تحلیل قرار می دهیم

جهان بینی بر بالابردن ظرفیت استفاده از اماکن ورزشی موجود برای توسعه و رشد ورزش بانوان نیز تاکید کرد و عنوان داشت: آمار مربوط به ورزش بانوان را به صورت متوالی مورد ارزیابی و تحلیل قرار می دهیم تا کمی ها و کاستی ها را شناسایی و رفع کنیم و به تقویت نقاط قوت بپردازیم.

وی در ادامه بیان داشت: قبول دارم که بعضی جاها با کمبودهایی مواجه هستیم اما شرط موفقیت این است که ما مدیریت صحیح انجام بدهیم و صد در صد این کار را کرده ایم که خوشبختانه شاهد رشد ورزش همگانی، توسعه فضاهای ورزشی، توفیقات مستمر در ورزش قهرمانی و تاثیر گذاری موفید و موثر در توسعه فرهنگ در ورزش کشور هستیم.

مدیر کل ورزش و جوانان استان قم ابراز کرد: ما در سال های اخیر برای توزیع عادلانه فضاهای ورزشی در نقاط مختلف تلاش زیادی کرده ایم که عمده این تلاش ها برای ایجاد فضا و امکانات مطلوب برای ورزش بانوان بوده و می بینیم که مجموعه ورزشی بانوان نارنج در شهر پردیسان و مجموعه ورزشی نرگس در مرکز شهر به ورزش بانوان اختصاص یافته است.

جهان بینی عنوان داشت: در حال حاضر 30 درصد جمعیت ورزشکاران سازمان یافته استان قم را بانوان به خود اختصاص داده اند و ما برای اینکه ورزش بانوان بیش از پیش رشد و توسعه یابد این آمادگی را داریم که به صورت ویژه از ورزش بانوان حمایت کنیم.

برپایی ایستگاه های ورزش صبحگاهی ویژه بانوان

وی خاطرنشان کرد: ما در تعامل با آموزش و پرورش قصد داریم فضاهایی را در سطح شهر پیش بینی کنیم که امکان برپایی و انجام ایستگاه های ورزش صبحگاهی ویژه بانوان نیز فراهم شود و از این طریق در بخش همگانی ورزش بانوان نیز فعالیت ها را جدی تر کنیم.

جهان بینی تصریح کرد: هرگاه بانوان نیاز به استفاده جدی و ضروری از فضاها و اماکن ورزشی قم داشته باشند این آمادگی را داریم که سالن های ورزشی مورد نظر را در اختیار آنها قرار بدهیم چرا که ظرفیت بسیار خوبی در بخش ورزش قهرمانی بانوان داریم.

وی عنوان داشت: حتی می توانیم ورزش بانوان در بخش های تابعه را نیز گسترش دهیم، امکانات خوبی در شهرهای تابعه فراهم شده و با جدی تر کردن فعالیت نمایندگی هیئت های ورزشی در این بخش ها می توان در این زمینه نیز گام های خوبی برای رشد ورزش استان در بخش های مختلف برداشت.