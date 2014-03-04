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۱۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۵۸

در چابهار/

نفرات برگزیده جشنواره قرآنی اعتصام معرفی شدند

نفرات برگزیده جشنواره قرآنی اعتصام معرفی شدند

زاهدان-خبرگزاری مهر: نفرات برگزیده جشنواره قرآنی اعتصام ویژه کانون های فرهنگی وهنری مساجد سیستان و بلوچستان معرفی شدند.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد سیستان و بلوچستان در گفتگو با مهر اظهار داشت: در جشنواره قرآنی کانون های فرهنگی و هنری شهرستان های چابهار، نیکشهر و کنارک که در رشته های حفظ و قرائت قرآن برگزار شد نفرات برتر شرکت کننده در رشته های حفظ سی جزء، پنج جزء و همچنین 10 جزء معرفی و تقدیر شدند.

حجت الاسلام هادی جعفری راد اظهار داشت: در رشته حفظ 30 جزء حسام الدین کریم زایی، جاوید حمل زهی و حسام الدین رئیسی به ترتیب مقام های نخست تا سوم را به خود اختصاص دادند.

وی بیان داشت: در حفظ 10 جزء نیز مجیب دهانی، عبدالناصر چشمه نور و عمر بالور نیز مقام های نخست تا سوم را کسب کردند.

 وی اضافه کرد: در رشته حفظ 5 جزء نیز علیرضا کدخدایی، ابراهیم کدخدایی و سجاد کدخدایی و در رشته قرائت بزرگسالان نیز صالح پوریانی، یاسر سعیدی و حسین صادقی به عنوان نفرات برتر شناخته شدند.

جعفری ادامه داد: در رشته قرائت شکوفه ها نیز حسن عزیزی، مصطفی درزاده و حسین عزیزی به عنوان نفرات برتر این رقابت ها انتخاب و معرفی شدند.

وی افزود: در این دوره از رقابت ها که به مدت 2 روز و در شهرستان چابهار برگزار شد تعداد 140 شرکت کننده با یکدیگر به رقابت پرداختند.

 

کد مطلب 2249226

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