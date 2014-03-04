به گزارش خبرگزاری مهر، تعداد زیادی از اهالی سینما و فرهنگ در نامه‌ای خطاب به سازمان ملل، شخصیت های بین المللی و دولت پاکستان، از آنها خواستند مرزبانان ربوده شده ایران را آزاد کنند.



متن بیانیه جمعی از هنرمندان ایران به شرح ذیل است:



به نام خدا



سربازان وطن ما را آزاد کنید



ما هنرمندان ایران با هر سلیقه و نگرش از همه مقامات مسئول و با نفوذ جهان، سازمان ملل و نیز دولت دوست و همجوار پاکستان درخواست داریم تا به عنوان عملی انسان‌دوستانه همه توان خود را به‌کار گیرند که هرچه زودتر جوانان ما؛ این سربازان بی‌گناه به گروگان گرفته شده در مرزهای جنوب شرقی کشورمان به دامان گرم خانواده های نگرانشان بازگردند.

اسامی به‌ترتیب زمان تایید و امضا:

عزت الله انتظامی، جمشید مشایخی، علی نصیریان، محمدعلی کشاورز، داوود رشیدی، پرویز پرستویی، مریلا زارعی، نرگس آبیار، رضا کیانیان، مرتضی سرهنگی، هدایت الله بهبودی، کیومرث پوراحمد، سید رضا میرکریمی، کمال تبریزی، حمید فرخ نژاد، رخشان بنی اعتماد، مهتاب کرامتی، رویا نونهالی، فرهاد توحیدی، جمال شورجه، امیرشهاب رضویان، محمدرضا شرف الدین، محمدمهدی عسگرپور ، ناصر تقوایی، مرضیه وفامهر ، اصغر فرهادی ، مینو فرشچی ، بهرام رادان، تهمینه میلانی ،میترا حجار، سهیلا گلستانی ، احسان عبدی پور ، محمود کلاری ، اسحاق خانزادی ، رویا تیموریان ، مسعود رایگان، درنا مدنی ، رضا اعظمیان ،جواد شمقدری ، رامبد جوان ، محسن امیر یوسفی ، رضا درمیشیان ،مهدی سجاده چی، حسن فتحی، هانیه توسلی، امیر جعفری ، مهناز افشار ، صابر ابر ، سحر دولتشاهی ، گوهر خیراندیش، روح الله سهرابی، دانش اقباشاوی ، مجتبی میرتهماسب، احمدرضا درویش، وحید موساییان، محمد علی سجادی ، نادر مقدس ، لیلا زارع، پژمان بازغی، رضا عطاران، محمد احسانی، شبنم مقدمی، کوروش سلیمانی، پرویز شیخ طادی، محمد رسول اف، رضا غفاری، جعفر پناهی، هنگامه قاضیانی، لیلا ارجمند، چکامه چمن ماه ، مرتضی رزاق کریمی ، نازنین فراهانی، علیرضا امینی، شهاب حسینی، امیر سماواتی، مهوش قادری ، محسن قاضی مرادی، سید محمد مهدی طباطبایی نژاد ، فرج‌الله سلحشور، روح الله حجازی، علی احمدزاده، فرشید نوابی، هومن اشکبوس، افشین هاشمی، کیوان کثیریان، سعید پرسا ، محمدرضا برنجیان، امین میری، امیر اثباتی ، مهرداد میرکیانی ، شالیزه عارف پور ، آتوسا راد ، پرستو جلیلی ، علی شادمان، بهزاد آزادی، سید محسن هاشمی، ناصر صفاریان، رضا داد، شیرین بزرگمهر، حبیب رضایی، حبیب احمدزاده ، مجید ماهیچی ، علی نجفی ، رخساره قائم مقامی ، محمدرضا جان پناه ، لیلی گلستان، سعید عیسایی ، مجید شتی، محمود غفاری، فرزانه طاهری، رعنا جوادی ، لیلا نقدى پرى، محمدرضا عباسیان، عبدالله خسروی ،سیدرضا شکراللهی ، شهرام جعفری‌نژاد، امیرحسین یزدان‌بد ، یونس تراکمه، آزاده اخلاقی، نوشین جعفری، مجید برزگر ، لیلا نقدی پری ، لیلی فرهادپور ، نغمه ثمینی، خسرو سینایی، گیزلا وارگا سینایی، فتح الله جعفری جوزانی، سحر جعفری جوزانی، مهرداد صدیقیان، محسن مومنی شریف، محمد حمزه زاده، ایمان راد، علیرضا شجاع نوری ، مونا زندی، طاها شجاع نوری ، رضا شجاع نوری ، صبا صمیمی ، غزاله معتمد ، الهام کردا ، سعید چنگیزیان ، رویا جاویدنیا ، بهناز جعفری، بابک حمیدیان، اشکان خطیبی، عباس غزالی، پگاه اهنگرانی، هومن سیدی، مرجان اشرفی زاده، سینا گنجوی، حمید امجد، مهوش شیخ‌الاسلامی، ناهید توسلی، فرهاد اصلانی، سید مسعود صفوی، امیر حسین ثنائی، تهمورس پورناظری، سهراب پور ناظری، سیاوش سرمدی، مازیار میری، کاوه سجادی حسینی، مهران ملکوتی، سامان مقدم، علی قربانزاده، ژرژ هاشم زاده، پانته‌آ پناهی ها، علیرضا برازنده، آناهید روستا، کامیاب عشایری، لیلا پرهیزگار، نوید سجادی حسینی، کریم امینی، سجاد عظیمی، سیامک ادیب، امین قوامی، علیرضا حکیم زاده، اشکان فتاحی، جواد فراهانی، محمدرضا عزتخواه، صابر کامیان، اکبر دهقان، صادق مختاری، مینو عاشوری، محمدرضا امین زاده،‌ سیاوش حقیقی،‌ مهدی عظیمی میرآبادی، پژمان لشگری‌پور، محمدصادق باطنی، سیدمحسن اصغرزاده، سیدمحسن اسلام‌زاده، سیدسلیم غفوری، مهدی عوض زاده، امین قدمی، وحید چاوش، امین کفاش زاده، مهدی اسدزاده، محمد ساسان، ایمان احمدی، محمدرضا پارسا و...

صنوف سینمایی



انجمن بازیگران،‌ انجمن بازیگران و بدلکاران،‌ انجمن جلوه‌های ویژه،‌ انجمن چهره‌پردازان،‌ انجمن سینمایی فیلم انیمیشن (آسیفا)،‌ انجمن صدای سینمای ایران،‌ انجمن طراحان فیلم،‌ انجمن طراحان فنی و مجریان صحنه، انجمن عکاسان، انجمن فیلمبرداران،‌ انجمن کارکنان لابراتوار، انجمن گویندگان، انجمن مدیران تدارکات، انجمن مدیران تولید، انجمن مدیران سالن‌های سینما، انجمن مستندسازان،‌ انجمن منشیان صحنه،‌ انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی، شورای عالی تهیه کنندگان، کانون تدوین کنندگان فیلم، کانون دستیاران فیلمبردار،‌ کانون دستیاران کارگردان و برنامه‌ریزان، کانون فیلمنامه‌نویسان،‌ کانون کارگردانان،‌ انجمن مدرسان سینما، ‌کانون آهنگسازان، انجمن تهیه‌کنندگان مستند، انجمن فیلم کوتاه،‌ کانون طراحان و مدیران تبلیغات سینمای ایران، انجمن جلوه‌های بصری.



اساتید دانشگاه هنر تهران



سعید کشن فلاح، محمدرضا حسنایی، سید محسن هاشمی، صابر امامی، فرزان سجودی، فاطمه شکیب، حمید دهقانپور، اسماعیل بنی اردلان، حسین فرخی، محمد شهبا، اسماعیل شفیعی، فهیمه میرزا حسینی، مژگان فرح‌آور مقدم، معصومه علی نژاد، مجید شیخ انصاری.



روزنامه نگاران و سایر اصحاب فرهنگ



سیدنظام‌الدین موسوی، کامران قبادی، محسن یزدی، محمد حسین‌کلهر، احسان هوشیارگر، سیدحبیب موسوی، کیوان امجدیان، مریم فیروزفر، نرگس محمدی، روح الله زندی‌فر، حسین سلیمی، حسن کربلایی، مصطفی وثو‌ق‌کیا، مقداد مددی، سمیه نبی، آزاده لرستانی، ایزد مهرآفرین ، محمدرضا عبداللهی، فاطمه ملکی، سیدعلی حسینی، نفیسه اسماعیلی، محسن صادقی، علیرضا پورصباغ، علیرضا نصیری، زهره رضایی، امیر ابیلی، علیرضا قرائتی، محمد تاجیک، فرزانه ابراهیم زاده، امیر توده روستا ، آسیه امینی ، ماهرخ شمس ، نازنین موسایی ، عسل عباسیان ، نسرین بصیری ، محسن اسکندری ، عادل مقدس ، مژ گان جمشیدی ، بیتا موسوی ، زهرا حق شعار ، پوریا آسترکی ، مرجانه پورحسین ، کیوان مهرگان، شهرزاد همتی، شیرین تولایی، مهدی گنجعلی، نگارخسروشاهی ، دریا نیلچی ، پریا پورنوری ، نرگس توسلیان ، مونا افروغ، محمدرضا جهان پناه، سهیلا اکبری، پریسا فرمان، باربد گلشیری، بهروز شادلو، الهام زمانی، امیر احمدى آریان، علیرضا رمضانی، فیروزه صابر، نوش آفرین عاطفی، آیدا اورنگ، نیاز اسماعیل پور، مژده دانش پژوه، سعید عباسپور، افشین رضاپور، ناهید طباطبایی، زهره بهروزی نیا، شیرین بزرگ مهر، آمن خادمی، طاهره یوسفی‬، مونا کامبد، ‫پرستو بیرانوند‬، ‫میثم سعادت‬، ‫سعید سیف‬، ‫راضیه عباسی، مطهره شفیعی،‌ نغمه دانش آشتیانی، فریبرز دارایی، عطیه موذن، مریم عرفانیان، پریسا ساسانی، آروین موذن زاده، نیوشا روزبان، مجید احمدی، محمدجواد صابری،‬ ‫بنفشه رنجی،‬ ‫زهره علی حسینی، الهام لایقی، زینب کریمیان، علیرضا مرادی، احسان حسینی نسب، هانیه نجد عطایی، حسین عبدالهی، یسرا بخاخ، وحید ونایی، ‌سلمان محمودی، مهدی محمودی، آزاده عطار، فتانه غلامی، حسن رستمی،‌ مریم نراقی، امیر بهاری، مهدی علاقه‌بند، راضیه زرگری،‌ حمید بهشتی، حمید بیاتی، زهرا مهدی زاده، حمید نورشمسی، احمد افشار، سعید الهی نیا، عباس کریمی، الهام نادری فرید، علی پوراحمدی، نسرین نیکنام، الناز اسکندری،‌ سینا علیمحمدی، نگار شریف‌زاده، فهیمه کوه خضری، علی زادمهر، سپیده حیدرآبادی، محمدرضا نوریان، محمدمهدی نورقربانی،‌ لعیا بغدادی، بهاره دهقان‌زاده، مهدی تقوی، عسل اسماعیل‌زاده، هادی حسینی‌نژاد، بیتا ناصر، احسان رنجبران، کریم پورزبید، امیر توانا، مهدی مشکینی، زهرا عبدالمحمدی، الناز اسکندری‬، مریم یوشی‌زاده، ‬‫حسین اسلامی فرد، علی عباسی مزار، محمدامیر میرزایی، قاسم عزیزی، فاطمه عودباشی، امیرحسین پورمحمد، محمد صابری، فاطمه رحیمی، محسن ظهوری، زینب مرتضایی فرد، طاهره رحيمي، ليلا مختاري، منصور بلدزاده، فرشید شکیبا، سمانه فراهانی، حمید محمدی محمدی، جواد شمس، محسن فرجی، سعید شمس، حسن حمزه‌زاده، میثم رشیدی مهرآبادیصادق یزدانی،، محمد اسماعیل نوروزی، هادی شریفی و ...



