۱۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۰۳

در طرح نوروزی/

60 گروه بازرسی کار تنظیم بازار در سیستان و بلوچستان را بر عهده دارند

زاهدان-خبرگزاری مهر: معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان گفت: به منظور کنترل بر روند عرضه کالا و نظارت بر واحد های فروشگاهی و تولیدی تعداد 60 گروه بازرسی در طرح نوروزی کار تنظیم بازار را بر عهده دارند.

محمد رفیع سلطان زاده در گفتگو با مهر اظهار داشت: در این راستا تعداد 120 بازرس و ناظر به همراه 380 بازرس افتخاری در قالب 60 گروه نسبت به کنترل بازار و اجرای طرح نوروزی شرکت خواهند داشت.

وی گفت: طرح نوروزی از 15 اسفندماه آغاز و تا 15 فرودردین ماه سال آینده به مدت یک ماه و با هدف پایش بازار و در راستای جلوگیری از تخلفات احتمالی و رسیدگی سریع و دقیق به شکایات و گزارش های مردمی دانست.

سلطانزاده ادامه داد: دراین طرح تمامی بخش های خدماتی از جمله فروشندگان و مراکز عرضه مواد خوراکی، آرایشگاه ها، شرکت های حمل و نقل درون و برون شهری و سایر فروشگاه ها از جمله پوشاک، کفش و فروشگاه های عرضه آجیل و شیرینی مورد بازرسی قرا خواهند گرفت.

وی گفت: درطول اجرای این طرح همچنین نسبت به استقرار شعبات ویژه رسیدگی به تخلفات به صورت سیار در نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا اقدام خواهد شد.

وی همچنین اجرای هر گونه طرح حراج و فروش فوق العاده کالا را در این ایام منوط به هماهنگی قبلی با اتحادیه ها دانست.





 

