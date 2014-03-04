محسن مسعودیان راد در گفتگو با مهر اظهار داشت: همزمان با فرارسیدن هفته نیکوکاری تعداد 838 پایگاه ثابت و سیار در سراسر استان نسبت به جمع آوری کمک های مردمی اقدام خواهند کرد.

وی با بیان اینکه تعداد یک هزار و 708 نیروی افتخاری، موظفی و رسمی در این طرح مشارکت خواهند داشت ادامه داد: جشن بزرگ نیکوکاری امسال با شعار توانمندی خانواده ها و با حضور نیکوکاران و مردم خیر سراسر استان در پایگاه های تعیین شده برگزار می شود.

وی با بیان اینکه جشن نیکوکاری امسال در استان همزمان با سراسر کشور از فردا آغاز خواهد شد افزود: این جشن از 14 اسفندماه در استان آغاز و به مدت یک هفته در قالب هفته احسان و نیکوکاری ادامه خواهد داشت.

مسعودیان افزود: مردم نیکوکار استان سال گذشته در جشن نیکوکاری بیش از 11 میلیارد ریال کمک کردند که پیش بینی می شود امسال رقم کمک های نقدی و غیرنقدی خیران از این رقم فراتر برود.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) سیستان و بلوچستان مردم خیر و نیکوکار این شهرستان را برای مشارکت در این امر خداپسندانه دعوت کرد و گفت: انفاق یکی از صفات پسندیده ای است که در دستورات دینی به آن تاکید فراوان شده است و لذا امید می رود مردم نیکوکار استان با شرکت در جشن نیکوکاری و کمک به مستمندان و نیازمندان سبب شادی آنها شوند.