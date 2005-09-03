دكتر عباس تقي زاده با اشاره به عدم رعايت نكات بهداشت فردي در برخي از نانوايي هاي شهر تهران ، به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت : ستاد شهر سالم در اين خصوص هيچ گونه وظيفه قانوني ندارد و اين مهم بر عهده وزارت بهداشت .

وي در عين حال افزود : آموزش و ارتقاي سطح توانايي و سلامت احاد جامعه در شرح وظايف ستاد شهر سالم گنجانده شده كه بر همين اساس برنامه هاي لازم را در دستور كار قرار داده ايم .

تقي زاده ادامه داد : در صورت ايجاد اداره كل سلامت در شهرداري ، وظيفه ساخت ، تجهيز و نگهداري مراكز درماني و بهداشتي به شهرداري واگذار مي شود و از اين طريق مي توان نظارت جدي تر و دقيق تري بر اين مراكز داشت .

رييس ستاد شهر سالم تهران در خصوص وضعيت نظارتي وزارت بهداشت بر نانوايي ها ، تصريح كرد : هرچند اين وزارتخانه در موضوع وبا ، عملكرد مثبتي داشت اما در مجموع نظارت وزارت بهداشت بر امور مربوطه ضعيف است .