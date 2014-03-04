منعی برای توسعه شهرکهای صنعتی وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی نقی قدس ظهر سه شنبه در مراسم آیین تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی مازندران در سالن همایش سرپرستی بانک ملی مازندران با اعلام اینکه باید از بخش خصوصی در توسعه شهرک های صنعتی استفاده شود، اظهارداشت: بخش خصوصی با داشتن زمین با تغییر کاربری می تواند به شهرک صنعتی تبدیل شود و انجام آن رایگان می باشد و تمام قوانین برای شهرک های صنعتی و بخش خصوصی حاکم است.

وی بیان کرد: باید علاوه بر شهرک های صنعتی، بخش خصوصی هم فعال کنیم و تمام دستور کارها را به همه استان های کشور ارسال کردیم.

این مسئول خاطرنشان کرد: باید رونق و ظرفیت گذاری واحدهای راکد و زیر ظرفیت و طرح های صنعتی و همچنین سلامت اداری و زیبایی مبلمان شهرک های صنعتی در اولویت کاری مدیر عامل جدید قرار گیرد.

قدس با اشاره به اینکه در کشور 150 تصفیه خانه و 700 شهرک صنعتی وجود دارد، افزود: نگاه سازمانی این بود در استان های مازندران و گیلان هیچ محدودیتی اجرای طرح های عمرانی بویژه ساخت تصفیه خانه وجود ندارد.

وی بیان کرد: مازندران با 11 تصفیه خانه نسبت به سایر استان ها با وجود واحد های بیشتر صنعتی دارند، منتهی در این استان به دلیل داشتن شهرک های کوچک خدمات رسانی یک مقدار مشکل تر از استان های دیگر است.

معاون عمران و محیط زیست سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور اولویت اصلی را استان های شمالی کشور برای ساخت تصفیه خانه و دلیل آنرا بالا بودن سطح آب در این استان ها، اعلام کرد.

4400 هکتار فضای سبز در شهرکهای صنعتی احداث می شود

قدس با اشاره به هفته درختکاری و جشن آن در 31 استان کشور، اذعان داشت: از برنامه های مهم سازمان 4 هزار 478 هکتار فضای سبز احداث فضای سبز در کل شهرک های صنعتی کشور است و تاکنون 9.1 دهم درصد فاز عملیاتی آن اجرا شده و با این میزان از محیط زیست جلوتر هستیم.

وی با بیان اینکه در مازندران 45 ناحیه صنعتی داریم،تصریح کرد: در برخی از استان ها بدنبال حذف شهرک های صنعتی هستیم و در مازندران بدنبال توسعه شهرک های صنعتی هستیم.

قدس با اشاره به اینکه بیش از 700 طرح نیمه تمام در شهرک های صنعتی مازندران وجود دارد، افزود: با بهره برداری از این طرح ها حداقل 14 هزار شغل در استان ایجاد می شود.

وی از تصویب شورای نگهبان و مجلس برای تبدیل شهرک های صنعتی به سازمان توسعه ای خبر داد و گفت: دیگر واگذاری شهرک های صنعتی نداریم و شهرک ها طبق همان قانون به واحدهای صنعتی با سرمایه گذاری جدید و یا مشارکت با سرمایه گذاری انجام می شود.

وی همچنین از تبدیل شرکت شهرک های صنعتی مازندران به سازمان توسعه ای شهرک ها و صنایع کوچک خبرداد.