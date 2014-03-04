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۱۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۴۳

احمدی پور:

بیشترین تاکید سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر استفاده از ظرفیتهای ملی است

بیشترین تاکید سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر استفاده از ظرفیتهای ملی است

انزلی – خبرگزاری مهر: معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گیلان گفت: سیاست های اقتصاد مقاومتی بیشترین تاکید را بر استفاده از ظرفیت های داخلی و ملی دارد.

محمد احمدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با ابلاغ سیاست اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری بیشترین تأکید بر توانمندی های داخلی و استفاده از ظرفیت های ملی است.

وی اظهارداشت:  در این اقتصاد آنچه که مهم به نظر می رسد توجه به قابلیت  توانمندی، نیروی انسانی، سرمایه های کشور و بخش مهمی از مدیریت صحیح داخلی است.

وی اظهارداشت: افزایش صادرات غیرنفتی باعث کاهش وابستگی به نفت و نیز عامل کم‌اثر جلوه دادن تحریم‌ها را در فضانی جهانی خواهد بود.

معاون استاندار گیلان گفت: عنصر اصلی اقتصاد مقاومتی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است بیشتر گرایش به سمت اصلاح الگوی مصرف و فرهنگ سازی برای مصرف تولیدات داخلی است.

وی افزود: جلوگیری از خام فروشی تولیدات نفتی و صادرات مواد اولیه و در مقابل تقویت صنعت بسته بندی و فرآوری محصولات و تولیدات داخلی از جمله محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی است.

احمدی پور اظهارداشت: رویکرد اصلی برای تحقق و به ثمر رساندن اقتصاد مقاومتی باید نگاه به تولیدات داخلی و ترغیب مردم برای مصرف کالاهای داخلی در حمایت از چرخه تولیدات صنایع داخلی باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه تدابیر رهبری و همراهی مردم همواره باعث رفع چالش‌ها و تداوم مسیر انقلاب اسلامی شده است، اذعان داشت: یکی از راه های رهایی کشور از وابستگی به خارج، تحقق اقتصاد مقاومتی است.

معاون استاندار گیلان گفت:  اقتصاد مقاومتی الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام و فرصت مناسبی برای تحقق حماسه اقتصادی است.

وی یادآورشد:  اقتصاد مقاومتی یکی از ابزارهای کارآمد و کارساز تقویت جبهه استقلال ملی است که می تواند خون تازه ای را به اقتصاد کشور تزریق کند.

کد مطلب 2249273

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