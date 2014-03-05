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۱۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۱:۱۶

«خرس» همچنان امیدوار به اکران/ فیلمبرداری «بهمن» ادامه دارد

«خرس» همچنان امیدوار به اکران/ فیلمبرداری «بهمن» ادامه دارد

جواد نوروزبیگی از ادامه فیلمبرداری فیلم «بهمن» به کارگردانی مرتضی فرشباف در تهران خبر داد و ابراز امیدواری کرد فیلم «خرس» ساخته خسرو معصومی پس از سال‌ها انتظار سال 93 اکران شود.

جواد نوروزبیگی تهیه کننده فیلم سینمایی «تابو» با اعلام این خبر درباره روند ساخت این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: فیلم سینمایی«تابو» از جمله پروژه های سینمایی است که در دست تولید دارم و تاکنون 80 درصد فیلمبرداری این فیلم سینمایی در شمال کشور به پایان رسیده است.

وی در ادامه افزود: این فیلم سینمایی یک موضوع اجتماعی محلی دارد و در ادامه روند فیلمسازی خسرو معصومی ساخته می‌شود.

نوروزبیگی در پاسخ به اینکه پروانه نمایش فیلم سینمایی «خرس» ساخته خسرو معصومی به کجا رسید؟ گفت: امیدواریم مشکل این فیلم سینمایی برای اکران عمومی حل شود و در سال آینده شاهد اکران این اثر سینمایی باشیم.

این تهیه کننده سینما که تولید فیلم «بهمن» به کارگردانی مرتضی فرشباف را نیز در دست دارد درباره روند فیلمبرداری این فیلم سینمایی توضیح داد: این فیلم سینمایی با موضوع اجتماعی در حال حاضر در تهران فیلمبرداری می شود.

به گفته وی، 50 درصد از فیلمبرداری این اثر سینمایی انجام شده است.

 

کد مطلب 2249278

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