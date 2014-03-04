كميته امداد به درخت پرثمری تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی خاتمی در دیدار با نخبگان و کارآفرینان برتر کمیته امداد استان زنجان با تبریک به مناسبت سالروز تاسیس کمیته امداد یادگار ارزشمند امام راحل یاد و خاطره مرحوم عسگراولادی و حاج حیدری را گرامیداشت و با ابراز خرسندی از اینکه کمیته امداد به عنوان یک نهال کاشته شده توسط امام(ره) به درخت پرثمری تبدیل شده است، بیان کرد: امام رضوان الله علیه از همان اوایل پیروزی انقلاب به فکر محرومان جامعه بودند، محرومینی که به دلایل گوناگون از حق بهره‌برداری از امتیازات محروم بودند



حجت الاسلام خاتمی در ادامه با بازگویی فعالیت امداد طی 35 سال گذشته بیان کرد: در برهه ای از زمان و اوایل تاسیس امداد فقط رسالت حمایتی را داشت، اما هرچه گذشت هم نظر مقام معظم رهبری و هم امدادگران این بود که مسئله یک مقدار با دید باز و هدایت گرانه باشد و در زمینه فعالیت‌های اشتغالزایی و خودکفایی نیز اقدام شود که خوشبختانه این مهم عملیاتی شده و گام‌های بلندی در این راستا برداشته شد.



وی در ادامه با اشاره به نحوه ارائه خدمات به مددجویان و شرایط زندگی مددجویان تصریح کرد: بعضی از محرومان دارای شرایط هستند که توان جسمی برای کار کردن ندارند و قادر به اجرای طرح‌های شتغال نیستند، ولی برخی از افراد با مختصر حمایت نه تنها می‌توانند، روی پای خود بایستند، بلکه می‌توانند در آینده یاریگر امداد در ارائه خدمات به جامعه هدف باشند.



نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان ادامه داد: افرادی که توان جسمی لازم را دارند، اگر یک مقدار بیشتر حمایت شوند، بیشتر از این فعالیت خواهند داشت و در کوتاه مدت از حمایت‌های کمیته امداد بی‌نیاز خواهد شد.



حجت الاسلام خاتمی با بیان اینکه نخبگان و کارآفرینان سربازان امام خمینی (ره) هستند، اذعان داشت: در بحث حمایت مهم ترین موضوع این است که پس از قرار گرفتن افراد در زیرچتر حمایتی امداد، استعدادهایی آنها شکوفا شود



حجت الاسلام خاتمی با اشاره به نقش الگویی کمیته امداد در خدمت رسانی به محرومان و نیازمندان در سایر کشورهای اسلامی اذعان داشت: هم اکنون برنامه های راهبردی امداد در چند کشور از جمله تاجیکستان اجرا می‌شود.



قرار دادن سهمیه جذب فارغ التحصیلان امداد در آزمون های استخدامی دستگاه های مختلف



مدیر کل کمیته امداد استان زنجان قرار دادن سهمیه جذب فارغ التحصیلان امداد در آزمون های استخدامی دستگاه های مختلف را از طريق پيگيري از مراجع ذيربط و نمايندگان محترم مجلس خواستار شد.



بهرام ولیزاده در دیدار نخبگان و کارآفرینان کمیته امداد استان با نماینده ولی فقیه دراستان و امام جمعه زنجان اظهار کرد: کمیته امداد به عنوان دومین نهاد انقلابی در 14 اسفند سال 57 و به دستور تاریخی امام راحل تاسیس شده است.



مدیر کل کمیته امداد استان زنجان در ادامه با اشاره به فعالیت 11 هزار طرح اشتغالزایی مددجویی در استان زنجان تصریح کرد: همچنین در سال جاری نیز نزدیک به 5 هزار پرونده و کارشناسی و تشکیل پرونده ها با توجه به مصوبات دولت روانه بانکهای عامل شده است.



ولیزاده با تاسف از مشکلات به وجود آمده در زمینه پرداخت تسهیلات به مددجویان از سوی شبکه بانکی اذعان داشت: با شرایط به وجود آمده برخلاف سال‌های قبل که استان جزو برترین ها در بحث اشتغالزایی بود، روند حركتي در اين مسير بسيار كند است.

ولیزاده گفت: با شرایط موجود از یک هزار و 600 اشتغال تکلیف شده به استان در سامانه رصد، 2 هزار و 500 مورد فرصت ایجاد شده است که این میزان بیشتر از تعداد اشتغال تعهد شده است.

مدیر کل کمیته امداد استان زنجان همچنین با تاکید بر قرار دادن سهمیه جذب فارغ التحصیلان امداد در آزمون های استخدامی دستگاه های مختلف ابراز امیدواری کرد: با توجه به اقدامات انجام شده توسط نمایندگان مجلس استان در این بحث این طرح نیز عملیاتی شود.

روستای گلجه شهرستان زنجان از آب شرب بهره مند شد



مدیر امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان زنجان گفت : با تعویض شبکه داخلی روستای گلجه 90 خانوار با 80 مشترک از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره مند شد



رحمت اله دانشمند خسروی روز چهارشنبه با اعلام این مطلب افزود: برای اجرای این طرح اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال هزینه شده است.



وی یادآورشد: 40 درصد اعتبارات هزینه شده از محل مشارکت های دهیاری و 60درصد مابقی نیز از اعتبارات آبفار است.



خسروی تصریح کرد : احداث خط انتقال و تعویض شبکه داخلی به طول دو هزار و 200 متر ، احداث سه باب حوضچه و حفر یک رشته قنات برای تامین آب شرب سالم از فعالیت های انجام گرفته در این پروژه می باشد.



مدیر امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان زنجان با اشاره به اینکه پیگیری مطالبات هم اکنون در سرلوحه کاری امور آبفار این شهرستان قرار گرفته است، گفت: تا پایان بهمن ماه سال جاری وصول آب بهاء مشترکین روستایی شهرستان زنجان 150 درصد است.



وی همچنین لایروبی قنات روستای همایون در سه ماهه گذشته و بهره مندی از آب آشامیدنی سالم بصورت دائم ، عبور عرضی خط انتقال آب روستای رجعین با مشارکت دهیاری و تامین آب شرب روستای لگاهی با تجهیز یک حلقه چاه کشاورزی به صورت رایگان تا پایان تکمیل پروژه را از دیگر فعالیت های این اداره برشمرد.