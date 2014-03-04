اکثر مناطق اردبیل با افت فشار آب مواجه است/ لزوم مدیریت مصرف در بخش خانگی

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین حسن زاده بعد از ظهر سه شنبه در جلسه مدیریت مصرف آب در اردبیل اضافه کرد: به علت افزایش تراکم ساختمان ها در شهرها، خانه تکانی پایان سال و عدم رعایت شهروندان و کنترل کارکرد مصرف آب نسبت به سایر ماه های سال، فشار آب بویژه در طبقات بالا با مشکلاتی مواجه است.

وی با بیان اینکه این مشکل با توجه به نزدیکی به پایان سال تشدید شده، متذکر شد: خانه تکانی رسمی است که هر ساله خانواده ها آن را انجام داده و حساسیت خاصی نیز روی آن دارند که عمده خانه تکانی ها در شستشوی ها صورت می گیرد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان بین 30 تا 40 درصد آب مصرفی در بخش خانگی را برای شستشو ها عنوان کرد و ادامه داد: این رقم در پایان سال و با آغاز خانه تکانی و رسومات مربوط به آن 20 تا 25 درصد افزایش می یابد.

وی خواستار مدیریت مصرف آب در بخش خانگی شد و تاکید کرد: با توجه به خانه تکانی و افزایش مصرف آب از سوی شهروندان، مدیریت مصرف آب در خانه ها به منظور خدمات رسانی مطلوب ضروری است.

حسن زاده بیان داشت: با این وجود اغلب خانواده ها خود را درگیر مدیریت مصرف نکرده و تغییری در این خصوص ایجاد نمی کنند، در حالی که خبخش خانگی می تواند به یکی از محل های صرفه جویی آب تبدیل شود.

وی در عین حال با تاکید براینکه هم اکنون در تامین آب شرب در استان به خصوص در اردبیل مشکل خاصی وجود ندارد، از شهروندان استان خواست با احساس مسئولیت بیشتر و با توجه به محدودیت منابع آبی فرهنگ استفاده بهینه از آب را مدیریت کنند.