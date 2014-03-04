جزئیات فعالیت خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی ایران در ايام نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، اداره خوابگاه هاي دانشگاه علوم پزشکی ایران اعلام کرد: خوابگاه ساعی برای دانشجویان دختر و خوابگاه امام علی(ع) برای دانشجویان پسر، تنها خوابگاههاي فعال در ایام نوروز هستند و از آنجا كه سرپرستي خوابگاه‌ها هيچ مسؤوليتي در قبال اموال شخصي دانشجويان ندارند، لذا ضروري است ،دانشجويان وسايل قيمتي خود را از خوابگاه خارج کنند.

همچنین از دانشجويان خوابگاهها درخواست می شود قبل از ترك خوابگاه، وسايل برقي موجود در اتاق‌ها را از پريز كشيده و جمع‌آوري کرده و همچنين مواد فاسدشدني را از اتاق خود خارج کنند. لباس‌ها و وسايل شخصي خود را از فضاهاي عمومي خوابگاه جمع آوري کنند.

بر همین اساس معاونت دانشجویی دانشگاه شرایط و نحوه ثبت نام خوابگاههای نوروزی را نیز اعلام کرد. بر اساس برنامه ریزی اعلام شده آن دسته از دانشجویان خارجی، دستیاران تخصصی بالینی و کارورزان که در ایام تعطیلات نوروز کشیک بیمارستان دارند و متقاضی سکونت در خوابگاه هستند می توانند جهت ثبت نام ،حداکثر تا تاریخ اسفندماه 92 به دفاتر خوابگاه ها مراجعه کنند.

جهت ثبت نام خوابگاه نوروزی ارائه فرم گواهی اشتغال به تحصیل دانشجو در دوره کارورزی (اینترنی) و یک قطعه عکس الزامی است.