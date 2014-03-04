به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور آشنایی و تبادل نظر در خصوص آخرین همکاریهای دو و چندجانبه جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه، مهدی سنایی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو با دیمیتری راگوزین معاون نخست وزیر فدراسیون روسیه، دیدار و گفتگو کرد.

معاون نخست وزیر فدراسیون روسیه در این دیدار ضمن اشاره به اهمیت گسترش روابط دو کشور در شرایط کنونی، به رویدادهای مهم منطقه از جمله مباحث مربوط به اوکراین، افغانستان و دیگر مسائل موجود پرداخت و از نقش منفی برخی قدرتها در افزایش تنش و ناآرامی در قبال این تحولات سخن گفت و خواستار هوشیاری در برابر توطئه های غرب شد.

وی اوضاع خاورمیانه را بسیار حساس توصیف و گفت: ایران تنها کشور با ثبات در منطقه متلاطم خاورمیانه است، لذا همکاری تهران و مسکو بسیار حائز اهمیت است .

سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز روند کاری خود از زمان ورود به فدراسیون روسیه را بسیار فشرده و پرثمر خواند و از رویکرد مثبت طرف روس تشکر کرد.

سنایی همچنین با اشاره به عزم و اراده مقامات عالی دو کشور درجهت بسط مناسبات دوجانبه، اظهارات پوتین، رئیس جمهوری روسیه در خصوص ورود روابط به فصل جدید را بسیار مهم خواند.

وی همچنین از دیدگاه مثبت راگوزین نسبت به مسائل دوجانبه نیز قدردانی و ضمن اشاره به اهم همکاریهای دو طرف در زمینه های اقتصادی و سیاسی، خواستار ادامه مساعدت ها و کمکهای وی برای بسط و توسعه آن شد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو، همچنین ابراز اطمینان نمود که با توجه به فضای دوستانه و مودت آمیز میان دو کشور و با تلاش دو طرف، روابط جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه به عنوان دو همسایه دیرینه بیش از پیش گسترش یابد.

گفتنی است ، مهندس امیری نیا، رئیس مرکز فناوریهای ریاست جمهوری ایران نیز در این دیدار حضور داشت و گزارشی از پیشرفتهای علمی صورت گرفته در ایران و همکاریهای دو کشور در زمینه فناوری، ارائه نمود.



