تيم هاي نوروزی جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در سنندج تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، کامیاب شادمان ظهر سه شنبه در جلسه بررسی ساخت و سازهای غیر مجاز سنندج كه با حضور فرماندار، دادستان و اعضاي شوراي شهر برگزار شد، اظهار داشت: متاسفانه بیشترین ساخت و سازهای غیر مجاز در نواحی منفصل شهری سنندج و به صورت شبانه است.

وی با اشاره به این مطلب که جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز در طول سال در برنامه کاری شهرداری سنندج قرار دارد، افزود: انتظار می رود دستگاه های اجرایی به ویزه دادگاه در ایام تعطیلات همکاری لازم را با شهرداری داشته باشند.

شهردار سنندج مهمترین اقدام این گشت‌‌ ها را کنترل و جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز عنوان کرد و یادآور شد: حل مشکل زمین ‌های قولنامه‌ ای تاثیر بسزایی در کاهش ساخت و ساز غیرمجاز دارد و به همين دليل انتظار مي رود كه در اين راستا شاهد اقدامات خوبي از سوي سازمان هاي مسئول در اين مورد باشيم.

شادمان از اقدامات و همکاری مراجع قضایی، فرمانداری و نیروی انتظامی در جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز در سال جاري در سنندج قدردانی کرد و ادامه داد: انتظار می رود با برنامه ریزی مناسب و اجرای منسجم و مستمر برنامه هاي متعدد در سنندج شاهد کاهش ساخت و سازهای غیر مجاز باشیم.

وی با اشاره به رسالت مديران و مسئولان ادارات و سازمان هاي دولتي مختلف در راستاي حفاظت از اراضي ملي و منابع طبيعي در سنندج گفت: حفاظت از اراضی ملی وظیفه همه مسئولان است و باید در این خصوص گام های اساسی برداشته شود.

شهردار سنندج در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در بحث تسهیلات نوروزی برنامه ریزی های لازم صورت گرفته و تعامل و همکاری تمامی دستگاه های مربوطه برای پذیرایی از میهمانان نوروزی ضروری است.

وي با اشاره به آمادگي سنندج براي استقبال از مسافران نوروزي بيان كرد: انتظار مي رود كه در سايه اقدامات صورت گرفته شاهد استقبال خوبي از مردم و مسافران نوروزي باشيم و بتوانيم به خوبي جاذيه هاي گردشگري و توانمند هاي سنندج را به آنها معرفي كنيم.