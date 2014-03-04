حتی یک وجب به محدوده شهر برازجان اضافه نشود/ لزوم توسعه محلات قدیمی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی موسوی نژاد پیش از ظهر سه‌شنبه در جمع مردم برازجان اظهار داشت: تلاش داریم تا با برگزاری چنین نشست‌هایی و حضور در بین مردم، مشکلات مردم را به خوبی شناسایی کنیم و با حضور مسئولان، برای جل این مشکلات و رفع دغدغه‌های مردم گام برداریم.

وی خواستار تلاش همه مسئولان برای ارائه بهترین خدمات به مردم شد و تاکید کرد: مهمترین وظیفه مسئولان رفع دغدغه‌ها و مشکلات مردم است و از هیچ تلاشی برای ارائه این خدمات نباید دریغ کنند.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) نیز همواره با حضور در بین مردم از مشکلات انها با خبر می‌شدند، افزود: نمی‌توانیم ادعا کنیم که همه مشکلات را حل می‌کنیم ولی باید تلاش کنیم و در حد توان این مشکلات را از پیش پای مردم برداریم.

انحراف آب‌های سطحی در بالادست شهر برازجان و دیوارکشی رودخانه‌های فصلی

وی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای حل مشکلات مردم برازجان، اضافه کرد: یکی از مشکلات مردم برازجان وضعیت درمانی بود که با پیگیری های صورت گرفته 60 تخت در بیمارستان 17 شهریور برازجان فعال می‌شود تا مردم بتوانند در مرکز شهر نیز به مرکز درمانی دسترسی داشته باشند.

حجت‌الاسلام موسوی نژاد با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای دفع خطرات آب‌های سطحی برای شهر براجان، بیان داشت: برنامه‌ریزی‌هایی نیز برای انحراف آب‌های سطحی در بالادست شهر برازجان و همچنین دیوارکشی رودخانه‌های فصلی صورت گرفته است.

وی گفت: بهبود وضعیت محلات قدیمی و کمتر توسعه یافته نیز از اقدامات مهمی است که تلاش‌های بسیاری را صورت داده‌ایم اعتبارتی نیز برای آسفالت معابر نیمی از کوچه‌ها و خیابان‌های محلات قدیمی برازجان در نظر گرفته شد که در محل‌های دیگری هزینه شد.

اختصاص اعتبارات جدیدی برای روشنایی و آسفالت معابر محلات محروم برازجان

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این اعتبارات نباید باز هم صرف محلات جدید شود، افزود: خدمات‌دهی در سطح شهر باید به صورت عادلانه باشد.

وی ادامه داد: ورود زمین‌های وسیع افراد بانفوذ به محدوده شهری باعث شده تا اعتبارات برای ایجاد زیرساخت در آن مناطق گسیل پیدا کند و این موضوع باعث محروم ماندن دیگر قسمت‌های شهر شد.

موسوی‌نژاد با اشاره به اختصاص اعتبارات جدیدی برای روشنایی و آسفالت معابر محلات محروم برازجان در بودجه سال جدید، خاطرنشان ساخت: شهرداری باید این اعتبارات را در همین محل هزینه کند و صرف دیگر مناطق نشود.