به گزارش خبرنگار مهر، عیسی رضایی امروز در یک نشست خبری گفت: موسسه کوثر 14 هزار میلیارد ریال سپرده قانونی نزد بانک مرکزی قرار داده است. مدیرعامل موسسه کوثر اظهارداشت: این موسسه افزایش سرمایه خود را به ثبت رسانده و روز 14 بهمن ماه امسال نیز رئیس کل بانک مرکزی، پیوستن این موسسه را به شبکه بانکی تایید کرد.

وی تاکید کرد: بر همین اساس، بسیاری از محدودیت های فعالیت برای موسسه کوثر رفع شد به نحوی که اشخاص حقیقی که در این موسسه حساب دارند از این پس سودشان از مالیات معاف می شود.

مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری کوثر همچنین از دریافت مجوز ساتنا و پایا خبر داد و گفت: بزودی این سامانه ها در موسسه عملیاتی شده و با توجه به اینکه مجوز شتاب را نیز دریافت کردیم، امیدواریم تا پایان سال به شبکه شتاب بانکی نیز متصل شویم.

رضایی خاطرنشان کرد: قرار است این موسسه از هفدهم اسفندماه سال جاری نخستین اوراق مشارکت را با نرخ 23.5 درصد مربوط به شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا) و برخی از شرکت های نفتی عرضه کند.

وی با بیان اینکه تعداد شعب این موسسه 350 شعبه است و در این زمینه به نقطه ایده ال و مطلوب رسیده ایم گفت: منابع این موسسه به 80 هزار میلیارد ریال رسیده است.

مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری کوثر تصریح کرد: همچنین شرایط صدور ضمانت نامه نیز در موسسه فراهم شده و می توانیم از این پس به عنوان ضامن انتشار اوراق سپرده نیز وارد شویم.

به گفته رضایی، برخی نامه نگاری ها برای انجام فعالیت های ارزی صورت گرفته و احتمالا از سال آینده موسسه کوثر امکان انجام فعالیت ارزی را نیز خواهد یافت. علاوه بر این، به دنبال گسترش فعالیت ها و ارائه محصولات جدید نیز هستیم که ایجاد نمایندگی بیمه یکی از این موارد است.

وی ایجاد شعب کارگزاری و باجه های لیزینگ را نیز از دیگر اقدامات در دست انجام موسسه برشمرد و افزود: راه اندازی صندوق های تامین مالی با درآمد ثابت نیز در دستور کار قرار دارد.