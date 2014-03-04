350 پایگاه در جشن نیکوکاری در مازندران دائر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور طهماسپ پور، بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت 14اسفندماه سالروز تاسیس کمیته امداد امام خمینی(ره) از برگزاری جشنی در روز پنج شنبه 15اسفندماه با حضور هنرمندان و ورزشکاران در ویژه برنامه زنده تلویزیونی "جشن اسفند " در محل سالن سید رسول حسینی در دو نوبت صبح و عصر خبر داد.



قائم مقام کمیته امداد مازندران افزود: در روز جمعه 16اسفند ماه نیز همکاران ما در ورودی مصلی های نماز جمعه استان کمک های مردمی را دریافت می کنند.



وی یادآور شد: 450هزار پاکت هدیه در اختیار دانش آموزان مدارس و 250هزار تای دیگر در اختیار بسیجیان استان قرار گرفت تا کمک های خود را در این پاکت ها قرار دهند.



قائم مقام کمیته امداد استان مازندران کمک های نقدی و غیرنقدی جمع آوری شده در جشن نیکوکاری سال قبل یک میلیارد و 450میلیون تومان عنوان کرد و افزود: با توجه به برنامه های توسعه مشارکت مردمی در سال جاری انتظار داریم این مبلغ یک رقم قابل توجهی افزایش یابد.



طهماسپ پور ضمن مروری بر عملکرد کمیته امداد استان در سال 92 در حوزه توانمندی مددجویان، حمایت های مالی به صورت مستمری، فرانشیز درمانی، ساخت مسکن و ...از تحویل خودرو با پلاک عمومی وینگل به مددجویان حائز شرایط تا پایان سال جاری خبر داد.



وی در ادامه با بیان اینکه این خودرو مزدا دو کابین با قیمت 37میلیون تومان به صورت تسهیلات بانکی کم بهره در اختیار مددجویان قرار می گیرد اظهار داشت: این خودرو بر اساس الگوی پایانه ها واگذار می شود.



قائم مقام کمیته امداد استان مازندران واگذاری این خودروها را منوط به بکارگیری آن جهت امرار معاش مددجویان یا فرزندان مددجویان عنوان کرد و گفت:60خودرو سهمیه مازندران بوده که تا قبل از عید نوروز 15خودرو تحویل مددجویان روستایی خواهد شد که 123خطوطی که توسط پایانه ها مشخص شد شامل روستای آنها باشد.



طهماسپ پور افزود: این طرح واگذاری به مدت 5سال توسط ناظر فنی طرح بازدید می شود و اگر مددجو این طرح را اجرا نکند بایستی تمام مبلغ وام را یکجا مسترد کند.



وی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص نهال کاری در اراضی کم بازده گفت: 400هکتار از اراضی کم بازده در طی 2سال توسط این نهاد نهال کاری شده و برخی از محصولات آن نیز به صورت نوبرانه برداشت شد.



این مسئوول در ادامه اظهار داشت: چنانچه سیستم حمایتی جهاد کشاورزی استان همکاری کند در مناطق محروم دیگر استان اعم از چهاردانگه، کجور و اشکورات بحث نهال کاری را اجرائی می کنیم.