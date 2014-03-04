رقابت 235 اثر در جشنواره شعر و داستان جوان كردستان/حوزه هنري از نفرات برتر تقدير مي كند

به گزارش خبرنگار مهر، امين مرادي ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه هاي جمعي كردستان گفت: 235 اثر از شاعران و نویسندگان جوان استان در بخش مسابقه پنجمین جشنواره استانی شعر و داستان کردستان پذیرفته و به رقابت گذاشته شد.

وي با اشاره به استقبال قابل توجه هنرمندان و نويسندگان براي حضور در اين دوره از جشنواره بيان كرد: پنجمین جشنواره استانی شعر و داستان جوان کردستان با استقبال بسیار خوب هنرمندان جوان استان روبرو شد به نحوی که از نظر کمی با رشد 45 درصدی نسبت به دوره چهارم مواجه بوديم و به همين دليل در مجموع تعداد آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره در دو بخش شعر و داستان ( کردی و فارسی) 235 اثر بوده است .

رئيس حوزه هنري استان كردستان يادآور شد: در بخش مقدماتی توسط کارشناسان واحد آفرینش های ادبی در بخش داستان 20 اثر به داوری نهایی و در بخش شعر نیز40 اثر به بخش نهایی و مسابقه جشنواره راه پیدا کردند.

وی گفت: در بخش داستان فارسی سه اثر، شعر فارسی سه اثر، شعر کردی دو اثر و در بخش ویژه داستان یک اثر و همچنين شعر دو اثر توسط داوران انتخاب و در مراسم اختتامیه جشنواره که چهارشنبه 14 اسفند ماه برگزار مي شود، به عنوان آثار برتر معرفی و از صاحبان آثار تجلیل می شود.

مرادی هدف از برگزاری این جشنواره را زمینه سازی برای ارتباط بیشتر هنرمندان جوان با اساتید، کشف استعداهای جوان و حمایت از آثار و تولیدات آنها به منظور ارتقای توانایی هنرمندان جوان عنوان کرد و افزود: انتظار مي رود كه برگزاري اين جشنواره فرصت هاي بهتري را در راستاي كشف استعدادهاي جوان در حوزه شعر و داستان فراهم كند.

رئیس حوزه هنری کردستان عنوان کرد: تقویت و ارتقای کیفیت آثار تولید شده و تلاش برای تولید آثاری که علاوه بر ارزش ها، برای مخاطبین نیز جذابیت داشته باشد، از دیگر اهداف برگزاري اين جشنواره در استان كردستان است.

وی با اشاره به برگزاری موفق یازدهمین جشنواره سراسری شعر و داستان جوان سوره در مرداد ماه 92 در سنندج با حضور شاعران و نویسندگان برجسته کشوری و توجه به ادبیات کردی، استقبال شاعران و نویسندگان جوان استان از این جشنواره را چشمگیر عنوان کرد و افزود: داوری جشنواره در این دوره را در بخش داستان «رضا امیری» و در بخش شعر «علی احسان فریدونی»، «طاهره تختی» و «محمد عزیزی» برعهده دارند.

مرادي در بخش پاياني سخنان خود ضمن دعوت از علاقه مندان حوزه ادبیات جهت حضور در آیین اختتامیه جشنواره اظهار کرد: این جشنواره محفل و محیطی است برای بروز استعدادهای توانمند حوزه ادبیات و امیدواریم برآیند حاصله معرفی چهره های جدید جهت حضور در این عرصه مهم هنری استان و کشور باشد.