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۱۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۶:۱۳

محمدپور:

داروی درد تورم سپرده گذاری است

داروی درد تورم سپرده گذاری است

ساری-خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه با 52 میلیارد دلار انحراف در توسعه اقتصاد و در تورم جزو سه کشور آخر دنیا هستیم، گفت: داروی درد رکود تزریق پول و کاهش نرخ بهره و داروی درد تورم انبساط، جمع آوری پول، سپرده گذاری، ندادن اعتبارات و پایین آمدن پایه پولی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدپور عمران ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی مازندران، اظهار داشت: با توجه به شرایط متضاد تورم و رکود، باید سیاست های انبساطی بسمت تولید در راستای توسعه آن هدایت شود.

وی بیان کرد: صنعت کشور و استان نیازمند سیاست انبساطی هدایتی است واین تنها راه نجات است که باید رسانه ها و حوزه های فرهنگی باید این فرهنگ را در جامعه نهادینه کنند.

این مسئول با بیان اینکه همه نگاهها در استان، حفظ طبیعت است، افزود: مهمترین شیوه حفط طبیعت خدادادی مازندران توسعه شهرک های صنعتی است.

محمدپور عمران بیان کرد: تجاوز به صورت غیر برنامه ریزی، پنهان، غیر رسمی در حوزه جنگل، مراتع و طبیعت صورت نگیرد باید بتوانیم شهرک های صنعتی استان را بصورت هدایت شده توسعه دهیم.

وی خاطرنشان کرد: اگر برای 2 هزارم از اراضی مازندران در بخش های زراعی و منابع طبیعی بتوانیم برنامه ریزی کنیم حداقل 2 هزار هکتار دیگر به شهرک های صنعتی اضافه شود.

محمدپور همچنین تصریح کرد: در حوزه تغییر کاربری باید سیاست به جزء صنعت منع حداکثری باشد اما متاسفانه قوانین برای تغییر کاربری اراضی منع کامل است استثناء صنعت باید در مورد کاربری اراضی به رسمیت شناخته شود، آن هم در دو هزارم از اراضی مازندران بتواند در یک بازده زمانی مشخص بتواند میانگین سرانه زمین صنعتی استان را به میانگین صنعتی کشور برساند.

کد مطلب 2249325

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