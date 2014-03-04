به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز محسن خوانساری در نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه و قلم جنوب شرق استان تهران اظهار داشت: ارتباط بین مدیران اجرایی و اصحاب رسانه دوسویه است به طوری که خبرنگاران باید اخبار و عملکرد ادارات را منعکس کنند و هم نظرات مردم را به گوش مسئولان برسانند.

فرماندار ورامین افزود: در دولت تدبیر وامید هدف مسئولان کار و تلاش است تا زمینه رشد و آبادانی کشور بیش از پیش فراهم گردد و باید همه مسئولان و فعالان خبری از مسائل تفرقه انگیز پرهیز کنند.

این مسئول با اشاره به انتخابات 24 خرداد و رأی مردم به دکتر حسن روحانی عنوان کرد: مردم در انتخابات ریاست جمهوری در 24 خرداد، سیاست ها و برنامه های دکتر روحانی را پسندیده و وی را به عنوان رئیس جمهور بر گزیدند ولی این امر نباید به حذف دیگر افراد منجر شود و بایستی با پرهیز از برخوردهای غیر منصفانه از تنش زایی پرهیز کنیم.

وی یادآور شد: دولت تدبیر و امید به دنبال اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی است و تلاش می کند با حرکت رو به جلو در مسائل سیاسی، اقتصادی و مذاکرات هسته ای، با حفظ اقتدار نظام و متانت، اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی را پیش ببرد.

خوانساری تأکید کرد: کار و رسالت یک خبرنگار خطیر است و خداوند متعال هم به قلم قسم خورده است، در واقع خبرنگار پل ارتباطی مردم با نظام اسلامی است و می تواند قلمش در راستای اهداف انقلاب اسلامی اثرگذار باشد.

این مسئول ادامه داد: خبرنگاران باید بازوی مدیران اجرایی در پیشبرد امور باشند و همواره توانایی های شهرستان را بزرگ کرده و مسئولان را نقد منصفانه کنند تا زمینه رشد و ارتقای منطقه فراهم شود.

خوانساری بیان داشت: در نظام مقدس جمهوری اسلامی باید با عدالت نسبت به اطلاع رسانی و خبر رسانی اقدام کرد تا به واسطه این خبررسانی عادلانه، شاهد رشد و توسعه همه جانبه جامعه باشیم.

فرماندار ورامین اضافه کرد: بنده با هیچ جریان سیاسی مخالفت و دشمنی ندارم و همه ما باید منصفانه نسبت به یکدیگر برخورد کنیم و توجه داشته باشیم که درگیری های سیاسی بیش از همه مردم را دلخور می کند.

وی ببان داشت: درگیری های سیاسی، درگیری های میان دولت و مجلس و مسائل داخلی دولت قبل مردم را خسته کرده است و باید به گونه ای حرکت کنیم که با پرهیز از حذف کردن افراد، تعالی نظام را در جنبه های مختلف شاهد باشیم.

این مسئول عنوان کرد: اختلافات بین گروه های سیاسی باید در جهت تقویت نظام اسلامی هدایت شود و باید همه ما یاد بگیریم که یکدیگر را نقد کنیم اما به یکدیگر بی احترامی و بی حرمتی نکنیم.