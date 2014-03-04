به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا پارسا پیش از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد برگزاری مراسم فاطمیه شهرستان مهدیشهر در محل مسجد صاحب الزمان این شهر با اشاره به اینکه زندگی حضرت زهرا(س) سراسر درس است اظهار داشت: دختر پیامبر(ص) با تمام وجود خود از امامت و ولایت دفاع کرد و در این‌راه جان خود و طفل شش ماهه‌اش را فدا کرد تا امامت زنده بماند و ولایت پابرجا باشد.

وی گفت: اگر ما در ایام فاطمیه اشک می‌ریزیم، اگر مجلس عزا برپا می‌کنیم و به هر نحو می‌خواهیم به فاطمه زهرا(س) ادای احترام کنیم باید ابتدا معرفت خود را به آن بزرگوار افزایش دهیم.

عضو ستاد فاطمیون شهرستان مهدیشهر تصریح کرد: باید خود را به سیره حضرت زهرا(س) نزدیکتر کنیم و جهات تربیتی، اخلاقی و معرفتی آن بزرگوار را سرمشق زندگی خود قرار دهیم.

پارسا، خطبه فدکیه حضرت زهرا(س) را از سرمایه‌های ارزشمند تاریخ زندگی هر مسلمان و شیعه دانست و تصریح کرد: راوی این خطبه حضرت زینب کبری(س) است، این خطبه عظیم برگرفته از معارف قرآنی برای احقاق حق امامت و ولایت و تبیین فلسفه احکام و مبانی دینی و مسائل اعتقادی است.

وی همچنین افزود: باید سعی شود تا به بهانه ایام فاطمیه یک بار این خطبه را مطالعه کنیم تا ببینیم دختر پیامبر (ص) که پرورش یافته مکتب وحی و نبوت است چگونه به میدان می‌آید و با چه معرفت و منطق محکمی از اسلام ناب و ولایت و امامت دفاع می‌کند.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان مهدیشهر با تاکید بر اینکه حضرت زهرا(س) برای همیشه ولایت را بیمه کرد ادامه داد: ما باید رهرو راه ولایت و گوش به فرمان رهبری باشیم.

پارسا به طرح همیاران مدینه اشاره کرد و گفت: در این طرح تعداد 100 عدد کارت هدیه 200 هزار ریالی با درج عنوان السلام علیک یا فاطمه الزهرا(س) تهیه و در این ایام به محرومان تقدیم می شود.

وی در پایان، ختم 100 هزار صلوات به نیت خانم حضرت زهرا(س)، کمک به هیئت های مذهبی و برگزاری ایستگاه های صلواتی، توزیع بروشور و کتاب، برگزاری مراسم متمرکز عزاداری فاطمیه در یکی از مساجد را از دیگر برنامه های این شورا در ایام فاطمیه اعلام کرد.