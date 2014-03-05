مرگ یک دانشجوی دختر در دانشگاه ارومیه/ آخرین وضعیت بررسی پرونده

عابد فتاحی در خصوص آخرین خبرها از پرونده مرگ دانشجوی دختر دانشگاه ارومیه به خبرنگار مهر، گفت: تا این لحظه آن چه واقعیت و مرجعیت دارد و می توان بر اساس ان اظهار نظر کرد یعنی نتیجه گزارش پزشکی قانونی، اعلام نشده است . ما نمی توانیم براساس افکار دیگران اعلام کنیم که این دانشجو کشته شده و حق وی پایمال شده ، ما نباید براساس احساس ملی، مذهبی با این مساله برخورد کنیم بلکه باید قانونمند عمل کنیم .

تلاش عده ای در بیراهه کشاندن این پرونده

نماینده اهل تسنن ارومیه با بیان اینکه عده ای قصد دارند این مساله سوء استفاده کرده و آن را به بیراه بکشانند افزود: من عابد فتاحی به عنوان نماینده مردم ارومیه، کرد و اهل تسنن، در رابطه با مرگ شیدا حاتمی براساس وجدان قسم می خورم که نمی دانم مرگ وی براساس خودکشی بوده یا کشته شده است .

وی افزود: من بنده خدا و ایرانی اصیل هستم ، منافع منطقه ، مردم و دانشجوی عزیز خود را در نظر می گیرم و در این رابطه صادقانه تلاش خواهم کرد ولی هنوز نتیجه اعلام نشده است .

وی ادامه داد: زمانی که جنازه دانشجو در خوابگاه پیدا شد با من تماس گرفتند و اعلام کردند که به مرگ شیدا حاتمی مشکوک هستند من در اسرع وقت حضور پیدا کردم به پاسگاه منطقه نازلو، منطقه ای که این دانشجو در خوابگاه آنجا فوت کرده بود مراجعه کردم.

فتاحی افزود: روز بعد در سردخانه حاضر شده و با حضور خانواده مرحومه جنازه وی را، با توجه به این مساله که من نیز پزشک هستم دیدم هیچ آثاری از ضرب، شکستگی وجود نداشت این درحالی است که در همان زمان عده ای اعلام کرده بودند آثار ضرب و شکستگی در جنازه وجود داشته است .

تکذیب تمام ادعاهای مطرح شده

وی با تکذیب تمام این ادعاها افزود: من خود شاهد بودم هیچ یک از این مسایل مطرح شده صحت ندارد سایت های خارجی قصد دارند این مساله را به بیراه کشانده و ان را با مسایل قومی گرایی ارتباط دهند .

فتاحی افزود: دانشجویان ما سال‌هاست با دانشجویان پایتخت و دیگر دانشگاه های کشور با هم تحصیل می کنند، کرد، بلوچ، ترک همه ما یک ملت شده‌ایم و لزومی ندارد به این مساله به عنوان قومی گرایی نگاه کنیم .

دشمنان به دنبال تفرقه افکنی

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: اگر مشکلی در رابطه با این پرونده باشد ما از آن عبور نمی کنیم ولی وقتی هنوز هیچ گزارشی ارایه نشده نباید جو را متشنج کنیم و دانشجویان را دچار مشکل کنیم چراکه دشمنان ما به دنبال همین مساله هستند .

حبیب زاده آذر مدیرحراست و مشاور رئیس دانشگاه ارومیه در این رابطه به مهر گفت: ریاست دانشگاه بنده را که مشاور وی هستم پیگیر پرونده کرده‌است و شخصا این پرونده را پی گیری می کنم .

بکارگیری تمام تیم های تخصصی برای روشن شدن پرونده

وی اعلام کرد: تا اعلام رای قطعی مراجع ذی صلاح قانونی در این رابطه نظری را ارایه نمی کنیم، تمام تیم های تخصصی آگاهی و جنایی به کار گرفته شده اند تا تمام زوایای پرونده مشخص شود.

برخورد با سایت ها و افرادی که قصد تفرقه افکنی داشتند

مدیر حراست دانشگاه ارومیه افزود: به محض اینکه مراجع قضایی در این رابطه اعلام نظر کنند حتما اعلام خواهد شد دانشگاه خود را ذی حق می داند بعد از اعلام نظر مراجع قانونی از تمام سایت هایی که در پی تفرقه افکنی، تشویش اذهان‌ عمومی بوده و به شایعه پراکنی دامن زدند برخورد کند.

وی افزود: مشاور حقوق دانشگاه بعد از اعلام نظر این مساله را پی گیری خواهد کرد.

در سایت دانشگاه ارومیه آمده است: "روابط عمومی دانشگاه ارومیه ضمن عرض تسلیت مجدد به مناسبت ضایعه دردناک درگذشت ناگهانی مرحومه شیدا حاتمی، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه به جامعه دانشگاهی و خانواده آن مرحومه، جهت تنویر افکار عمومی به اطلاع می رساند علت فوت آن مرحومه بنا به دستور موکد سرپرست دانشگاه توسط تیم های تخصصی مراجع ذیصلاح در حال بررسی و پی گیری می باشد و هر گونه اظهار نظر از طرف رسانه ها و سایت های خبری فاقد وجهه قانونی بوده و پیگرد قانونی خواهد داشت. دانشگاه ارومیه پس از دریافت نتیجه معاینات پزشکی قانونی و سایر مراجع ذیصلاح، در اولین فرصت اخبار مربوطه را در اختیار افکار عمومی و رسانه ها خواهد گذاشت."

همچنین در این سایت قید شده است : "مراسم گرامیداشت درگذشت دانشجوی مرحومه "شیدا حاتمی" امروز چهارشنبه 14 اسفند 92 از ساعت 11 تا اذان ظهر در مسجد دانشگاه (پردیس نازلو) با حضور خانواده آن مرحومه برگزار خواهد شد. هیات رئیسه دانشگاه هم با همراه دانشجویان برای شرکت در مراسم سومین روز درگذشت این مرحومه در مسجد روستای نوی بخش سیلوانا حضور یافت.

جنازه شیدا حاتمی دانشجوی کارشناسی ارشد خاک شناسی و بیولوژی - بیوتکنولوژی دانشگاه ارومیه هفته جاری در خوابگاه بنت الهدی ارومیه کشف شد، نحوه مرگ وی همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد و مراجع قانونی پیگیر این مساله هستند.