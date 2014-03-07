به گزارش خبرنگار مهر، كورش پرند با بیان اینکه امروز يكي از بحث هايي كه در فضای بین المللی مطرح است، موضوع جهاني شدن فناوري است كه با سرعت بسيار بالايي اتفاق مي افتد گفت: از اینرو، فناوري يكي از شاخص هاي مهم رقابتي در دنيا محسوب مي شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اظهارداشت: در همين زمينه، كشورهاي توسعه يافته و كشورهايي كه دغدغه توسعه دارند در فضاي جهاني براي خود راهبردهاي رقابتي و يا به عبارتي نقشه راه رقابتي تعريف كرده اند که ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را شامل می شود. يكي از راهبردهاي مهم در اين نقشه راه، بحث الگوهاي مهارتي است.

پرند خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه نظام آموزش مهارتی شامل آموزش هایي است كه با هدف ارتقاء و انتقال دانش كار و فناوري، به هنگام كردن مهارت هاي شغلي و افزايش مستمر و فزاينده بهره وري اجرا می شود؛ لذا این آموزش ها می توانند در مسیر راهبردهای رقابتی کشورها مؤثر واقع شوند و یا به نوعی رکن جدایی ناپذیر رقابت محسوب می شود.

وی ادامه داد: در این راستا در راهبردها و برنامه هاي رقابتي در فضاي بين المللي سياست ها، اهداف، برنامه ها و الگوهاي نظام آموزش مهارتي ترسیم می شوند. در کشور ما نیز با توجه به قرار گرفتن در مسیر توسعه، ضرورت دارد جايگاه آموزش هاي مهارتي در راهبردهاي رقابت ملي مشخص شود که اين موضوع نيازمند يک برنامه جامع با یک سياست گذاري كلان است.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه بیان داشت: خوشبختانه در قوانین و اسناد بالادستی کشور نگاه و رویکرد مثبتی به این آموزش ها وجود دارد. سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر سهم برتر منابع انسانی در تولید ملی، سرآمد این اسناد است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه افزود: همچنین تأکید سیاست های کلی اشتغال ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری بر تربیت نیروی انسانی ماهر، متخصص و قوانین برنامه های توسعه به ویژه برنامه پنجم توسعه که صراحتا در ماده 21 به ایجاد انسجام در آموزش های فنی و حرفه ای می پردازد بیانگر میزان اهمیت آموزش های مهارتی و کاربردی در برنامه های کلان کشور است.

پرند تاکید کرد: اما در ترسیم راهبردها و سیاست های کلان آموزش های مهارتی برای اینکه بتوانیم سهم این آموزش ها را در برنامه های رقابتی کشور مشخص نماییم باید شاخص هایی را در نظر بگیریم. جامعيت و انسجام در سياست گذاري، ‌برنامه ريزي، گسترش، نظارت و پشتيباني به گونه اي كه نيازهاي نيروي انساني بازار كار را تأمين كند.

وی اظهارداشت: هماهنگي كامل با سياست هاي كلان قوانين و اسناد بالادستي، انعطاف پذيري متناسب با مقتضيات حوزه هاي شغلي، شرايط محيطي، بومي و آمايش سرزمين،‌ استعداد و علايق متقاضيان و فناوري، پويايي و به روز بودن در محتوا و شيوه هاي آموزش بر اساس نتايج پژوهش هاي كاربردي و فناوري هاي نوين از طریق ارتباط مستمر با مجامع بين المللي متناسب با تحولات نظام اشتغال و مبتني بر محيط كار واقعي و يا شبيه سازي شده زير نظر مدرساني كه از ميان متخصصان و مديران بخش كار؛ مجموعه ای از اقداماتی است که در راستای سهم آموزش ها در برنامه های رقابتی کشور مورد نیاز است.

این مقام مسئوب در وزارت تعاون، کار و رفاه تصریح کرد: همچنین تمامي مراحل از تعيين نياز حوزه هاي شغلي تا طراحي و اجراي برنامه هاي آموزشي بر اساس مشاركت، تعامل، به كارگيري ظرفيت ها و امكانات آموزشي دستگاه هاي اجرايي باید در کنار فراگيري و مادام العمر بودن در حوزه هاي تخصصی شغلی با این رویکرد در مرحله نخست نیاز مورد توجه قرار گیرد تا تمامی نهادها و دستگاه هاي سياست گذار و برنامه ريز در حوزه آموزش كشور از جمله وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم،تحقیقات و فناوری، وزارت تعاون، کار و رفاه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی يک هماهنگي کلان بین بخشی را براي تعيين سهم آموزش هاي نظري و مهارتي در هر يک از سطوح مختلف آموزشی و تحصیلی داشته باشند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه تاکید کرد: پس از آن می توانیم يک برنامه ريزي كلان براي توسعه مهارت ها در اين بخش ها داشته باشيم و در بخش اجرا براساس اين سياست ها و برنامه هاي كلان عمل كنيم. نظام آموزش مهارت و فناوري در کشور با یک رویکرد جامع نگر و از طریق هماهنگی بین بخشی باید به سمتی حرکت نماید تا توسعه كمي و كيفي آموزش هاي مهارت و فناوري مبتني بر پژوهش هاي كاربردي و آمايش سرزمين باشد.

پرند افزود: همچنین نيازسنجي مستمر آموزشي مبتني بر آمايش سرزمين و برنامه ريزي، سازماندهي و هدايت آموزش هاي مهارت و فناوري با توجه به نظام های آموزشی بين المللي باشد. معرفي و هدايت فارغ التحصيلان نظام آموزش مهارت و فناوري به بازار كار به همراه تأمين نياز آموزشي حوزه هاي شغلي تـا بالاترين سطـوح آموزش عـالي مهارت و فناوري نیز دنبال شود.