لزوم توجه جدی به شهرکهای صنعتی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فرجی عصر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی مازندران یکی از دغدغه های واحدهای صنعتی و شهرک های صنعتی استان را عقب ماندگی 10 سال نسبت به سایر استان های دیگر عنوان کرد و اظهارداشت: بدلیل اینکه مازندران را قطب کشاورزی معرفی کردند از دلارهای هفت تومانی محروم ماندیم و تازه مسئولان و نمایندگان مجلس مازندران بخود آمدند که کلاه بزرگی بر سر مردم این استان رفته است.

وی بیان کرد: اگر خواهان این هستید که مازندران از این حالت خارج شود باید مسئولان از شعار دادن دست بردارند پرا که تولید کنندگان از شعار زدگی خسته شدند.

فرجی خاطرنشان کرد: شهرک های صنعتی همانند نوزاد تازه متولد شده هستند و نیاز به حمایت و رسیدگی دارند.

وی یکی از دغدغه های دولت را بحث اشتغال عنوان کرد و افزود: باید برنامه ریزی آموزشی و اصولی برای رفع مشکلات سرمایه گذاران ارائه شود.

فرجی خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان از دلسوختگان حوزه صنعت اند و به امید اینکه دولت تدبیر و امید این دغدغه ها را از بین ببرند.

همچنین مدیر عامل جدید شرکت شهرک های صنعتی مازندران با بیان اینکه اکثر شهرک های صنعتی استان هنوز به بلوغ نرسیدند.

سید مصطفی موسوی یکی از مهمترین ویژگیهای که مازندران را از دیگر استان های استان متمایز می کنداقلیم خاص آن عنوان کرد و افزود: باید مسائل زیست محیطی در صنعت مورد توجه قرار گیرد.

وی یکی از اولویت های مجموعه شهرک های صنعتی را واگذاری و کنترل شهرک های صنعتی به شهرک های احیاء عمران عنوان کرد و افزود: باید اراضی کم بازده استان شناسایی و به شهرک های صنعتی اضافه شود.

موسوی اولویت اصلی را توسعه شهرک های صنعتی مزیت دار با همکاری و حمایت منابع طبیعی و جهاد کشاورزی عنوان کرد.

در این مراسم از عباسعلی وفائی نژاد مدیرعامل قبلی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران تقدیر شد.