کميته امداد بهشهر 15 ميليارد ريال درآمد كسب كرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسي عمادي عصر سه شنبه در نشست خبری به مناسبت سالروز تاسیس کمیته امداد اظهارکرد: از ابتدای امسال تاکنون اين مقدار از مجموع درآمدهای کمیته امداد از محل مشاركت هاي مردمي، زكات، فطريه، نذورات و وجوهات شرعي، صندوق صدقات تامين شده است.



وي با بیان اینکه كميته امداد دومين نهاد بعد از انقلاب بود كه در 14 اسفند ماه 1357 با فرمان امام خميني(ره) بنا نهاده شد يادآور شد: در حال حاضر اين نهاد بيش از 18 سرفصل حمايتي را شامل مستمري، اشتغال، تحصيل، احداث مسكن، بهداشت و درمان، فرهنگي، آموزشي، مشاوره و... را به افراد تحت حمايت خود ارائه مي دهد.



عمادي با بيان اينكه 3 هزار و 450 خانوار شامل 6 هزار و 720 نفر بهشهري از خدمات اين نهاد بطور مستمر برخوردارند گفت: در سال جاري 17 ميليارد و 500 ميليون ريال مستمري به افراد تحت پوشش ارائه شد.



وي بيان داشت: از سه هزار و 450 خانوار مستمري بگير امداد بهشهر يك هزار و 324 خانوار شامل طرح شهيد رجايي افراد بالاي 60 سال هستند.



وی تعداد کل مشترکین صدقات بهشهر را 26 هزار و 390 مشترک ذکر کرد و افزود: از این تعداد 26 هزار مشترک صندوق های کوچک خانگي، 280 صندوق بزرگ معابر و خيبان و 110 صندوق متوسط ادارات و نهادها است.



رييس امداد بهشهر همچنين از اجراي طرح اكرام ايتام بعنوان طرح ثابت و موفق و اولويت دار اين نهاد نام برد و افزود: 256 يتيم بهشهري داراي يك هزار و 950 حامي هستند كه در 11 ماه گذشته 2 ميليارد و 800 ميليون ريال كمك نقدي و غير نقدي به ايتام از طريق حاميان ارائه شد.



عمادي ادامه داد: در بخش آموزش كه با هدف كاهش آسيب هاي اجتماعي انجام مي شود كه در طول سال گذشته حدود يك هزار نفر در دوره هاي مختلف آموزشي شركت كردند.



وي گفت: اين كلاسها شامل كلاسهاي بهداشت، پيشگيري از اعتياد، جوانان در آستانه ازدواج، نوعروسان و... برگزار شد و درصد طلاق در جوانان ازدواج كرده تحت حمايت امداد بهشهر در سال جاري براساس آموزش هاي ارائه شده در همين آموزش ها به كمتر از 2 درصد رسيده است.