چين : از برنامه هاي صلح آميز هسته اي كره شمالي حمايت مي كنيم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه تلگراف، رييس بخش خلع سلاح و كنترل تسليحات وزارت امور خارجه چين اعلام كرد: همه كشورها حق استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي را دارا هستند و ما از حق كره شمالي براي اين موضوع حمايت مي كنيم.

زانگ يان (Zhang Yan) با اظهار نظر درباره برنامه هاي هسته اي كره شمالي اعلام كرد: اگر يك كشور پيمان ان پي تي را امضا كند و آژانس بين المللي انرژي اتمي فعاليت هاي هسته اي آن را كنترل كند، مي تواند از تكنولوژي صلح آميز هسته اي بهره مند شود.

وي گفت: بهره مندي كره شمالي از اين حق خود مهمترين خواسته آنهاست و از آنجايي كه آمريكا قصد دارد پيونگ يانگ را از اين حق محروم كند، گفتگوهاي چندجانبه درباره اين موضوع متوقف شده است.

لازم به يادآوري است كه هم اكنون دور چهارم گفتگوهاي شش جانبه تا 12 سپتامبر (21 شهريور) متوقف شده است.