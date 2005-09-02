  1. سیاست
  2. سایر
۱۱ شهریور ۱۳۸۴، ۱۲:۰۸

با تاكيد برحق استفاده صلح آميز انرژي هسته اي براي همه كشورها

چين : از برنامه هاي صلح آميز هسته اي كره شمالي حمايت مي كنيم

وزارت امور خارجه چين اعلام كرد اين كشور از حق كره شمالي براي دنبال كردن برنامه هاي صلح آميز هسته اي حمايت مي كند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه تلگراف، رييس بخش خلع سلاح و كنترل تسليحات وزارت امور خارجه چين اعلام كرد: همه كشورها حق استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي را دارا هستند و ما از حق كره شمالي براي اين موضوع حمايت مي كنيم.

زانگ يان (Zhang Yan) با اظهار نظر درباره برنامه هاي هسته اي كره شمالي اعلام كرد: اگر يك كشور پيمان ان پي تي را امضا كند و آژانس بين المللي انرژي اتمي فعاليت هاي هسته اي آن را كنترل كند، مي تواند از تكنولوژي صلح آميز هسته اي بهره مند شود.

وي گفت: بهره مندي كره شمالي از اين حق خود مهمترين خواسته آنهاست و از آنجايي كه آمريكا قصد دارد پيونگ يانگ را از اين حق محروم كند، گفتگوهاي چندجانبه درباره اين موضوع متوقف شده است.

لازم به يادآوري است كه هم اكنون دور چهارم گفتگوهاي شش جانبه تا 12 سپتامبر (21 شهريور) متوقف شده است.

کد مطلب 224940

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه