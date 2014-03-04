به گزارش خبرنگار مهر، معاون فرهنگی و تبلیغات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عصر سه شنبه در نشست خبری سومین کنگره ملی شعر پاسدار، گفت: این کنگره فردا چهارشنبه بعد از ظهر در شیراز برگزار می شود.

سردار محمد علی آسودی یادآور شد: برای این کنگره 242 شاعر پاسدار 710 اثر با هفت محور مشخص شده را به دبیرخانه کنگره ارسال کردند که پس از بررسی 21 شاعر برگزیده شدند.

وی با اشاره به محورهای مشخص شده برای اشعار افزود: انقلاب اسلامی و مقابله با نظام سلطه 32 اثر، حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی 35 اثر، رسالت انقلابی 80 اثر، مقاومت و پایداری 148 اثر، فرهنگ پاسداری 62 اثر و... از جمله محور های مشخص شده برای این کنگره است.

معاون فرهنگی و تبلیغات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: آثار از استانهای تهران، فارس، خراسان رضوی، اصفهان، مازندران و خوزستان برای سومین کنگره ارسال شده است.

سردار آسودی یادآور شد: در این دوره 183 پاسدار شاغل، 11 بازنشسته، 11 همسر پاسدار، 26 فرزند پاسدار و 11 سرباز آثار خود را ارسال کرده اند.

وی در خصوص میهمانان حاضر در این کنگره نیز گفت: "علیرضا قزوه" و "محدث خراسانی" میهمانان این کنگره هستند.

معاون فرهنگی و تبلیغات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: در حاشیه این کنگره کارگاه آموزشی برگزار و از کتاب سومین کنگره نیز به نام "حماسه بیداری" رونمایی می شود و همچنین از خانواده شهید "شیرعلی سلطانی" تجلیل می شود.