به گزارش خبرنگار مهر، محسن مرادی پناه بعد از ظهر سه شنبه در نشست با پرسنل کميته امداد امام خميني (ره) شهرستان بهار با اشاره به اینکه تأسيس کميته امداد در روزهاي آغازين پس از پيروزي انقلاب اسلامي نشان از توجه و عنايات حضرت امام به محرومين بوده است، اظهار داشت: امروز وظیفه همه مسئولین ولایت مدار و پیرو خط امام خدمات رساني به محرومين در تمام نقاط کشور است.

مرادي پناه افزود: کميته امداد امام خميني (ره) در بحث اشتغال و خودکفائي، احداث مسکن به ويژه مساکن خود مالکين گامهای مفیدی برداشته است.

وی با بیان این مطلب که باید مردم نیازمند را به سمت خودکفایی سوق داد، اذعان داشت: سایر دستگاههای اجرایی نیز باید با ایجاد زمینه های اشتغال به خصوص مشاغل خانگی کمیته امداد امام خمینی (ره) را در این امر خطیر یاری دهند.

مرادی پناه افزود: تکریم و پاسخ دهی درست به ارباب رجوع در راستاي تأمین رفاه و برآوردن نیازها و مشکلات آنها امري ضروري و لازم برای تمامی دستگاههای اجرایی است.

وي اظهار داشت: در ھمین راستا امدادگران کمیته امداد باید تمام توان خود را به کار گیرند تا پاسخ دهی مسئولانه و درست به ارباب رجوع داشته و طبق قوانین و بخشنامه ھا به مراجعه کنندگان پاسخ دھند.

مرادی پناه افزود: امدادگران باید مدیریت زمان را سرلوحه کار خود قرار داده و براساس برنامه ریزي و اولویت بندي کارها وخدمات خود را ارائه دهند.

خودکفائی 420 نفر از خانواده های تحت پوشش کمیته امام خمینی در شهرستان بهار

مدير کميته امداد امام خميني (ره) شهرستان بهار نیز در این نشست گفت: حمايت و فقر زدائي فکري، فرهنگي واعتقادي، اشتغال و خودباوري و خود اتکائي، احداث سرپناه و مسکن در مورد افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان از جمله اقدامات این ارگان است.

عیسی شهبازی افزود: تحت پوشش قرار دادن خانوارهای تحت پوشش توسط بيمه تأمين اجتماعي و به تبع آن استفاده تعدادي از این خانواده ها از مستمري این بیمه و خروج از گردونه حمايتي کمیته امداد امام خمینی(ره)، توانمندسازي خانواده ها، شناسائي 420 نفر خودکفا شده شهرستان در سالجاري و ثبت در سامانه نيز از دیگر فعاليت اين شهرستان درسالجاري بوده است.

شهبازي اظهار داشت: به مددجويان تحت پوشش عادي و طرح شهيد رجائي شهرستان بهار به تعداد سه هزار و 470 خانوار که شامل هفت هزار و 353 نفر هستند از ابتداي سال جاري تا کنون یک میلیارد و 563 میلیون و 315 هزار تومان تسهیلات پرداخت شده است.

وي افزود: در 12 ماهه سالجاری جمع کل درآمد این ارگان 15 میلیارد و 668 میلیون و 796 هزار و 399 ریال بوده است.