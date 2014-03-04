به گزارش خبرنگار مهر، جلسه مشترک اعضای شورای اسلامی با فرماندار ویژه کرج عصر سه شنبه در محل شورای اسلامی کرج برگزار شد.

فرماندار ویژه کرج با اشاره به آیه شریفه قرآن "وامرهم شورا بینهم" با بیان این مطلب افزود: در قرآن کریم به روشنی و شفافی به امر شورا سفارش شده است.

محمد تقی ایرانی یادآور شد: با توجه به شکل گیری تاریخ اسلام توسط پیامبر (س)، از همان ابتدا و در لحظات حساس سیاسی ایشان مردم را دعوت به مشورت می کردند و با خرد جمعی مشکلات و موانع را از پیش روی بر می داشتند که این فرهنگ از صدر اسلام برای ما مسلمانان به یادگار مانده است.

وی در ادامه اظهار داشت: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بلافاصله پس از تدوین قانون اساسی در امر قانونی کردن شوراها جدی بود و حساسیت بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران نسبت به بحث شوراها باعث شد که در حال حاضر نهال شوراها تبدیل به درختی تنومند شود.

ایرانی افزود: نیت از ایجاد شوراها تشکیل آخرین حلقه نظام مردم سالاری در کشور بود نظامی که رای مردم در آن نقشی تعیین کننده دارد.

این مسئول یادآور شد: نیت قانونگذار از تشکیل شوراها، واگذاری اداره امور شهر به شوراها بود، و همگان می داند اداره امور شهر به نخبگان واگذار می شود و در این میان قطعا نخبگانی که اعضای شورای اسلامی شهر را تشکیل می دهند نسبت به تامین خواسته های و ارائه امکانات به مردم اشتباه نخواهند کرد.

وی با اشاره دغدغه های فرهنگی در جامعه گفت: اداره امور فرهنگی کار بسیار سختی است چون فرهنگ در بستر زمانی طولانی به وجود آمده است و نمی توان یک شبه انتظار داشت که کار فرهنگی به ثمر بنشیند.

ایرانی با اشاره به دغدغه های مسئولین کشوری و استانی گفت: برای پروژه های عمرانی همیشه دغدغه داشته و داریم ولی دغدغه ای برای تهاجم فرهنگی نداشته ایم و در حال حاضر با معضلات فرهنگی موجود در جامعه دست و پنجه نرم می کنیم.

وی افزود: جوانان برای عدم فعالیت های فرهنگی مدیران در حال گرایش پیدا کردن به فرهنگ غرب هستند، غرب در حال تبلیغ فرهنگ خود است ولی ما منفعلانه دفاع می کنیم.

معضلات اجتماعی با دور شدن از نگاه ملی و مذهبی به وجود می آید

این مسئول با بیان اینکه اقوام مختلف در کرج وجود دارند، یادآور شد: همه به اشتباه فکر می کنند وجود اقوام مختلف در کرج یک تهدید است ولی باید از این موضوع با عنوان یک فرصت یاد کرد و بسترهای مناسب فرهنگی را به وجود آورد.

ایرانی تاکید کرد: باید به خود بیایم و بدانیم برای نخبگان فرهنگی تا به حال چه کرده ایم و آنان از مدیران شهری چه می خواهند.

وی ادامه داد: بازگشت به اصل فرهنگ ایرانی و اسلامی بسیار مهم است باید این فرهنگ را در بین جوانان ترویج دهیم و از نگاه ملی و مذهبی دور نشویم که معضلات با دوری از نگاه ملی و مذهبی به وجود می آیند.

ایرانی با اشاره به تربیت و مسئولیت پذیری خانواده ها گفت: خانواده ها به مسئله اخلاق در بین جوانان و نوجوانان اهمیت دهند و این گونه نباشد که فرزندان خود را تشویق کنند که در درس های مثل ریاضی، شیمی و با فیزیک نمره 20 کسب کنند و در نمره انظباط و اخلاق هر نمره ای کسب کنند مهم نیست چون در معدل تاثیری ندارد.

فرماندار ویژه کرج گفت: جامعه باید تحریک شود و مردم باید بدانند که در شرایط نامطلوب فرهنگی قرار داریم و دشمنان در کمین غفلت ما نسبت به جوانان نشسته اند و همچنین مدیران فقط برای پروژه های اقتصادی و عمرانی نگران نباشند بلکه بزرگترین دغدغه و نگرانیشان مشکلات فرهنگی در سطح جامعه باشد.

پس از انقلاب قرار بر صدور دستاوردهای انقلاب بود نه صدور نفت و گاز

وی در ادامه گفت: پس از انقلاب قرار بود دستاوردهای انقلاب را صادر کنیم قرار نبود که فقط گاز و نفت صادر شود، به همین علت وظیفه بزرگی که بر دوش مسئولین قرار دارد اهمیت دادن به معقوله فرهنگ در بین جوانان و نوجوانان است.

ایرانی با اشاره به اینکه سوابق اعضای شورای شهر را مطالعه کرده است، تاکید کرد: قصد غلو کردن ندارم ولی با مطالعه سوابق اعضای شورای شهر مطمئن هستم که از نخبگان شهر کرج هستند و مردم نیز به علت همین ویژگی به آنها رای داده و به آنها این وظیفه مهم را سپرده اند.

ایرانی در ادامه تصریح کرد: نظم جلسات شورای شهر کرج را می پسندم چرا که جلسات شورای چندین شهر را دیده و برایم آزار دهنده بوده است ولی وجه تمایز شورای شهر کرج با دیگر شوراها اتحادی است که میان اعضا موج می زند.

این مسئول با اشاره به حضور اعضای شورای شهر کرج در بسیاری از مراسمات در سطح شهر گفت: برایم جای بسی خوشحالی دارد که در هر مراسمی که در رابطه با مردم فهیم شهر کرج است چندین نفر از اعضای شورای شهر کرج حضور دارند و این نشان از تعهدشان است.

فرماندار ویژه کرج تاکید کرد: رعایت قانون و دفاع از قانون وظیفه همه ماست، مردم با آگاهی به اعضای شورای شهر رای داده تا آنها را از معضلاتی مانند ترافیک، مشکلات محیط زیستی، معضلات اجتماعی و فرهنگی در امان بدارند.

وی در پایان با اشاره به تبعیت ادارات دولتی از شورای اسلامی شهر کرج گفت: ادارت دولتی موظف به تبعیت از تصمیمات شورای شهر هستند و باید به نظرات و تصمیمات شورا در رابطه با مشکلات شهر احترام بگذارند.

سیاست اصلی شوراها اتحاد بین مدیران است

محمود دادگو رییس شورای اسلامی شهر کرج در ادامه با اشاره به سیاست شوراها در کشور گفت: سیاست اصلی شوراها اتحاد بین مدیران و در ادامه ارائه خدمات به مردمی است که با حسن نیت ما را به عنوان نماینده خود برگزیده اند و چشم یاری به تصمیمات اتخاذ شده در شورای اسلامی دارند.

وی در ادامه تصریح کرد: خوشا به حال کسانی که در هر پست و مقامی توفیق خدمت به خالق و مخلوق را پیدا می کنند.

این مسئول با اشاره به برگزاری جلسه مشترک میان اعضای شورای شهر و فرماندار ویژه کرج، تاکید کرد: در این جلسه گلایه ها و خواسته ها توسط اعضای شورای شهر ارائه می شود چرا که شورا جای گلایه در رابطه با موضوعات شهری است.

دادگو در پایان ضمن اشاره به اختلاف نظرها و بحث و جدل های شورا اظهار داشت: در جلسات شورا نظرات مختلف اعم از موافق و مخالف اعلام می شود و این یک امر طبیعی است، حاصل این اختلاف نظرها در نتیجه بهره مندی مردم از امکانات موجود است.

یکی از معضلات شهر کرج حجم زیاد بافت های فرسوده منطقه کلاک بالا است

رییس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر کرج در ادامه اظهار داشت: با اجرای طرح زوج و فرد در روزهای پایانی سال گره ای از مشکلات ترافیکی شهر را گشوده است.

فاطمه اسکندری تصریح کرد: با بررسی های کارشناسانه اگر طرح زوج و فرد در سطح کرج در تمام طول سال اجرا شود بسیاری از مشکلات زیست محیطی را نیز از میان بر می دارد.

اسکندری با اشاره به مشکلات بافت های فرسوده در شهر کرج گفت: اراضی منطقه کلاک بالا دارای حجم زیادی از بافت های فرسوده است که با کوچکترین زمین لرزه ای می تواند خسارات زیادی را به مردم و شهر تحمیل کند.

عضو شورای اسلامی شهر کرج گفت: اراضی این منطقه متعلق به اداره کل راه و شهرسازی است و به همین علت به شهرداری مجوز ساخت و ساز جدید داده نمی شود.

وی در پایان جلسه با اشاره به معقوله سیما و منظر شهری تاکید کرد: بافت های فرسوده منطقه کلاک بالا از لحاظ زیبایی نیز شهر را با مشکلات عدیده ای رو به رو کرده است و در اینجا باید بگوییم که خواسته ما از فرماندار ویژه شهرستان کرج رسیدگی به این مشکلات است.

