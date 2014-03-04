به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه و تودیع رئیس شورای سیاست گذاری سازمان سما دانشگاه آزاد اسلامی در استان ظهر سه شنبه با حضور معاون فرهنگی، دانشجویی سازمان سمای کشور، دبیر هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی گیلان، معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی، رؤسای واحد ها و مراکز آموزشی دانشگاه های آزاد اسلامی استان در سالن اجنماعات آموزشکده سمای دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت برگزار شد.

رستم قاسمی دبیر منطقه 17 سما دانشگاه آزاد اسلامی (استان گیلان) در این مراسم گفت: در راستای واگذاری اختیارات استان ها منطقه 17 سما دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1390 شروع بکار کرد و هم اکنون سه هزار و 462 نفر دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی و چهار هزار و 476 نفر در آموزشکده های سما در استان مشغول به تحصیل هستند.

بهروز دانشیان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت و دبیر هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی گیلان نیز در این مراسم از زحمات مسئول مناطق 3 و 17 سازمان سمای کشور تقدیر و برای مسئول جدید آرزوی موفقیت کرد.

معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی گیلان نیز در این مراسم ضمن تقدیر از مسئول سابق مناطق 3 و 17 سما کشور با اشاره به آیات قرآن کریم گفت: همه باید قدر نعمت های خداوند را بدانند.

حجت الاسلام سید علی میر ابراهیمی افزود: انسانها یکی از عوامل شکوفایی نعمت های الهی هستند و آنان نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند.

وی با برشمردن صفات مومنان تاکید کرد: یکی از صفات مومنان اینکه به انسانهای اطراف خود، امنیت ببخشد و باعث نگرانی انسان ها نشود همه باید قدر نعمت ها را بدانند، در استان ظرفیت های زیادی وجود دارد و باید از این ظرفیت ها استفاده بهینه شود.

معاون فرهنگی، دانشجویی سازمان سما کشور هم در مراسم تودیع و معارفه اذعان داشت: کار تعلیم و تربیت بسیار سخت است و این کار برای پرورش انسانها بوده که باید تمام تلاش خود را معطوف آن کرد.

فاروق داودپور تصریح کرد: فاصله بین نسلها و پیشرفت فناوری باعث شد تا از نسل جدید عقب بمانیم و احساس می شود تا برای رفع نیاز ها، ارگانهایی که مسئولیت تعلیم و تربیت را به عهده دارند خود را بروز کنند.

وی همچنین ادامه داد: دانشگاه آزاد اسلامی امروز توانست بعنوان یک موسسه غیر انتفاعی و غیر دولتی، کارآفرینی کرده و هزاران فرصت شغلی بوجود آورد و این یکی از افتخارات دانشگاه آزاد اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه از زحمات " علیرضا عصاره " مسئول مناطق 3 و 17 سازمان سما دانشگاه آزاد اسلامی تقدیر و تشکر " رحمت علی صابری حقایق " بعنوان رئیس شورای سیاست گذاری سازمان سما دانشگاه آزاد اسلامی در استان معرفی شد.