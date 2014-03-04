به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی جوری ظهر سه شنبه در نشست با خبرنگاران استان اظهار داشت: این نمایشگاه از 18 تا 21 اسفندماه سال جاری در تالار سلطان شهر رشت واقع در ابتدای جاده انزلی برگزار می شود.

وی افزود: مراسم افتتاحیه و اختتامیه این نمایشگاه به ترتیب ساعت 9:30 روز یکشنبه 18 اسفند و ساعت 15 عصر روز چهارشنبه 21 اسفند ماه سال جاری است.

دبیر نخستین نمایشگاه" اشتغال و توسعه کارآفرینی" دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان با اشاره به اهداف برگزاری این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه به منظور آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان و جامعه با مشاغل مختلف موجود در سطح استان، ارتقای سطح کارآفرینی در بین اقشار مختلف جامعه به خصوص دانشجویان و آشنایی آنها با کارآفرینان موفق استان و همچنین ایجاد علاقه و انگیزه بیشتر برای کارآفرینی و اشتغالزایی برگزار می شود.

وی تصریح کرد: نخستین نمایشگاه" اشتغال و توسعه کارآفرینی" دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان در بخش هایی از قبیل حضور صنایع، مولدان کسب و کار بزرگ و کوچک و کارآفرینان استان، برپایی بازارچه کارآفرینی، معرفه رشته ها و مشاغل قابل احراز دانشگاه جامع علمی کاربردی، کلینیک اشتغال و کارآفرینی، نمایشگاه مشاغل خانگی و بومی و غیره برگزار خواهد شد.

جوری ادامه داد: برپایی نمایشگاه مشاغل خانگی و بومی، عکس و تولیدات مالتی مدیا، برگزاری کنفرانس ها، میزگردهای تخصصی و کارگاه های آموزشی با موضوعات اشتغال و کارآفرینی و همچنین بخش جشنواره سفره های هفت سین و شیرینی های سنتی استان از دیگر بخش هایی اجرایی نخستین نمایشگاه "اشتغال و توسعه کارآفرینی" دانشگاه جامع علمی کاربردی استان است.

وی اذعان داشت: در بخش حضور صنایع، مولدان کسب و کار بزرگ و کوچک و کارآفرینان، با توجه به نیازسنجی های انجام گرفته اشتغال استان، شرکت های تولیدی در حوزه های صنعتی و کشاورزی در این نمایشگاه حضور خواهند داشت که می توان به جهادکشاورزی، شیلات، اداره کل تعاون، پارک علم و فناوری، اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری، شرکت برهان نیروی شمال، سیب سامانه، کارخانجات دخانیات ، میکالنت ، دانشجویان مراکز آموزش علمی کاربردی که کارآفرینان مشاغل خانگی می باشند اشاره کرد.

دبیر نمایشگاه "اشتغال و توسعه کارآفرینی " دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان با بیان اینکه برپایی بازارچه کارآفرینی مختص دانشجویان ، کارآفرینان و مولدان اشتغال است ادامه داد:بخشی از نمایشگاه جهت فروش محصولات به آنها اختصاص داده شده است.

وی تصریح کرد:در بخش معرفی رشته ها و مشاغل قابل احراز دانشگاه جامع علمی کاربردی نیز 12 مرکز آموزشی علمی کاربردی بمنظور معرفی رشته های این مراکز و سایر مراکز با حضور مشاوران این مرکز و تهیه بروشور در نمایشگاه حضور خواهند داشت.

جوری گفت: کلینیک اشتغال و کارآفرینی نیز با حضور غرفه مخصوص مشاوران اداره کل تعاون ، بهداشت محیط ، جهادکشاورزی و نظام مهندسی جهت ارائه مشاوره در خصوص نحوه صدور مجوز و نحوه طی مسیر تبدیل ایده به عمل در حوزه های مختلف در این نمایشگاه دایر است.

وی در خصوص نمایشگاه مشاغل خانگی و بومی اظهار داشت:در این بخش نیز از اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و همچنین حضور دانشجویان کارآفرین در بخش مشاغل خانگی ، صنایع دستی بومی و سنتی ، منبت کاری ، حصیر بافی ، تولید قارچ ، عسل و ... جهت حضور دعوت به عمل آمده است.

جوری اشاره کرد: در بخش عکس و تولیدات مالتی مدیا نیز برپایی نمایشگاه عکس با عنوان مشاغل خانگی و بومی استان ،آثار دانشجویان مراکز آموزش علمی کاربردی استان از دیگر برنامه های اجرایی در این نمایشگاه است.

برگزاری چهار کارگاه آموزشی در نمایشگاه "اشتغالزایی و توسعه کارآفرینی"

دبیر نمایشگاه" اشتغال و توسعه کارآفرینی " دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان با بیان اینکه در این نمایشگاه چهار کارگاه آموزشی کاربردی نیز برای عموم برگزار می شود خاطرنشان کرد:کارگاه آموزشی کارآفرینی و تولید کسب و کار غیر دولتی روز دوشنبه 19 اسفندماه از ساعت 9 الی 12 با حضور مهندس اسماعیل زاده و کارگاه آموزشی گیاهان دارویی نیز در همین روز از ساعت 15 الی 18 با حضور دکتر بخشی و دکتر حمید عقیلی برگزار می شود.

وی اضافه کرد:کارگاه آموزشی ایده پردازی با محوریت های خلاقیت و نوآوری و مراحل ثبت اختراع روز سه شنبه 20 اسفند ماه سال جاری از ساعت 9 الی 12 با حضور خسروی و کارگاه آموزشی کارآفرینی با محوریت نقش ارتباطات اجتماعی در کارآفرینی نیز در همین روز از ساعت 15 الی 18 با حضور دکتر طاهری برگزار می شود.

جوری عنوان کرد:جشنواره" سفره های هفت سین و شیرینی های سنتی گیلان" نیز با حضور 30 گروه یک نفره و دو نفره از دانشجویان مراکز آموزشی علمی و کاربردی استان و با توجه به نزدیکی ایام عید نوروز با هدف اشاعه و ترویج فرهنگ بومی استان در جوار نمایشگاه "اشتغال و توسعه کارآفرینی" برگزار می شود و عواید فروش محصولات جشنواره" سفره های هفت سین و شیرینی های سنتی گیلان" به کودکان مبتلا به بیماری های خاص بیمارستان رازی رشت اهدا می شود.