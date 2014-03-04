به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید مسعود جزایری معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح در واکنش به اظهارات تهدیدآمیز دوباره رئیس‌جمهور آمریکا در خصوص روی میز بودن گزینه نظامی، گفت: رئیس‌جمهور کم‌هوش آمریکا و جان‌کری وزیر خارجه این کشور در حالی از اثرگذاری گزینه‌های روی میز آمریکا روی ایران حرف می‌زنند که این کلام در میان ملت ایران و به ویژه کودکان تبدیل به مضحکه و تمسخر شده است.



وی افزود: همه نیروهای آمریکا در منطقه در تور نظامی جمهوری اسلامی ایران قرار دارند و چنانچه آمریکایی‌ها مرتکب خطا شوند منطقه برایشان تبدیل به جهنم می‌شود.



معاون ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به اظهارات اخیر اوباما پیرامون تعداد نظامیان آمریکایی در منطقه، اظهار داشت: سخنان اوباما در مورد تعداد نیروهای نظامی آمریکا در منطقه و میزان تأثیرگذاری آنها کاملا غیرکارشناسی و به دور از واقعیت است و از آن می‌توان به عنوان طنز سال استفاده کرد.



جزایری در پایان خاطر نشان کرد: مردم آمریکا نسبت به سخنان دولتمردان خود با تردید برخورد کنند و چنانچه اندکی تأمل داشته باشند کذب بودن بسیاری از گفته‌های آنان به اثبات خواهد رسید.

