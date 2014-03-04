به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید مسعود جزایری معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح در واکنش به اظهارات تهدیدآمیز دوباره رئیسجمهور آمریکا در خصوص روی میز بودن گزینه نظامی، گفت: رئیسجمهور کمهوش آمریکا و جانکری وزیر خارجه این کشور در حالی از اثرگذاری گزینههای روی میز آمریکا روی ایران حرف میزنند که این کلام در میان ملت ایران و به ویژه کودکان تبدیل به مضحکه و تمسخر شده است.
وی افزود: همه نیروهای آمریکا در منطقه در تور نظامی جمهوری اسلامی ایران قرار دارند و چنانچه آمریکاییها مرتکب خطا شوند منطقه برایشان تبدیل به جهنم میشود.
معاون ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به اظهارات اخیر اوباما پیرامون تعداد نظامیان آمریکایی در منطقه، اظهار داشت: سخنان اوباما در مورد تعداد نیروهای نظامی آمریکا در منطقه و میزان تأثیرگذاری آنها کاملا غیرکارشناسی و به دور از واقعیت است و از آن میتوان به عنوان طنز سال استفاده کرد.
جزایری در پایان خاطر نشان کرد: مردم آمریکا نسبت به سخنان دولتمردان خود با تردید برخورد کنند و چنانچه اندکی تأمل داشته باشند کذب بودن بسیاری از گفتههای آنان به اثبات خواهد رسید.
واکنش سردار جزایری به سخنان اوباما:
اظهارات اوباما طنز سال است/ نیروهای آمریکا در منطقه در تور نظامی جمهوری اسلامی ایران قرار دارند
معاون ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه سخنان رئیس جمهور آمریکا پیرامون تعداد نیروهای نظامی آمریکا در منطقه و میزان تأثیرگذاری آنها به دور از واقعیت و طنز سال است، گفت: نیروهای آمریکا در منطقه در تور نظامی جمهوری اسلامی ایران قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید مسعود جزایری معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح در واکنش به اظهارات تهدیدآمیز دوباره رئیسجمهور آمریکا در خصوص روی میز بودن گزینه نظامی، گفت: رئیسجمهور کمهوش آمریکا و جانکری وزیر خارجه این کشور در حالی از اثرگذاری گزینههای روی میز آمریکا روی ایران حرف میزنند که این کلام در میان ملت ایران و به ویژه کودکان تبدیل به مضحکه و تمسخر شده است.
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