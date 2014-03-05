شکنجه شدید زندانیان در زندان "الحوض الجاف"/تدوام اقدامات سرکوبگرانه نظامیان آل خلیفه در السنابس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، منابع وابسته به مخالفان بحرینی از بسته شدن همه مبادی ورودی به السنابس و حضور گسترده نظامیان رژیم در این منطقه خبر دادند. نظامیان تا به دندان مسلح در همه مناطق السنابس مستقر شده اند. نظامیان علاوه بر یورش به منازل و شهروندان، مقررات منع آمد و شد در این منطقه اعلام کرده اند.

منابع وابسته به مخالفان رژیم بحرین از حضور ادوات زرهی آل خلیفه در مناطق مسکونی و پرواز بالگردها در ارتفاع پایین، شکستن درب منازل از سوی نظامیان و صدای شیوه و فریاد خبر دادند.

از سوی دیگر ساکنان السنابس اوضاع را بسیار بحرانی توصیف و آنرا شبیه دوره مربوط به حالت فوق العاده در سال 2011 دانستند. ساکنان در وحشت یورش به منازل خود در راستای سیاست های انتقام جویانه به سر می برند.

این در حالی است که یک موسسه حقوق بشری بحرینی با اشاره به اقدامات سرکوبگرانه رژیم از آن به مثابه سیاست انتقام جویانه علیه بحرینی ها پس از انفجار الدیه یاد کرد. در بیانیه این موسسه حقوق بشری از بازداشت گسترده افراد در مناطق السنابس،جد حفص و المصلی خبر داده شده است.

این موسسه حقوق بشری بحرینی اعلام کرد: نظامیان رژیم مردم را به شدت می ترسانند، بالگردها در اواخر شب به پرواز در آمده اند،اهانت به شهروندان افزایش داشته است و اوضاع شبیه سال 2011 است.

این موسسه از صلیب سرخ بین المللی خواست که اقدامی فوری برای آگاهی از وضعیت روانی و جسمی بازداشت شدگان به عمل آورد.

از سوی دیگر عبدالجلیل خلیل یکی از اعضای جمعیت الوفاق گفت: با وجود اقدامات سرکوبگرانه در بحرین راهکار سیاسی هرگز موفق نمی شود. راهکار بحرین در بحرین امنیتی نیست. خط مشی سیاسی مسالمت آمیز بهترین راه برای خروج کشور از بحران است.

این در حالی است که منابع وابسته به مخالفان بحرینی اعلام کردند: زندانیان سیاسی در زندان الحوض الجاف در بحرین در معرض شکنجه وحشیانه و غیر انسانی واقع شده اند.

این منابع افزودند: منابع آگاه از ضرب و شتم زندانیان تا حد خونریزی پس از سلسله محدودیتهای و نقض حقوق آنها خبر داده اند و این موارد نقض حقوق زندانیان در بند دهم زندان الحوض الجاف رخ داده است. نظامیان رژیم اقدام به توهین به مذهب و رهبران مذاهب زندانیان کرده اند و یکی از زندانیان را به شدت شکنجه کرده اند.

از سوی دیگر گروه های مخالف بحرین شامل وعد، الوفاق، تجمع ملی دموکراتیک، الاخاء و جمعیت تجمع ملی یکپارچه با صدور بیانیه ای حمله به دفتر جمعیت الوفاق اسلامی بحرین از سوی افراد نقابداری که سلاح سرد در دست داشتند را محکوم کردند.

در این بیانیه آمده است: این اقدام خطرناک و هدف آن قتل کسانی که در دفتر حضور داشتند بوده است به ویژه که در هنگام حمله شیخ حسین الدیهی معاون دبیر کل الوفاق و تعدادی دیگر از رهبران و کادر این جمعیت در دفتر حضور داشته اند.مخالفان خواستار واکنش فوری جامعه بین الملل در قبال تحولات بحرین شدند.

منابع وابسته به مخالفان بحرین از یورش نظامیان رژیم بحرین به مناطق المصلی و السنابس در غرب منامه خبر دادند.

این منابع اعلام کردند: نظامیان رژیم ضمن بستن خیابان ها و ایجاد موانع نظامی 25 نفر را در منطقه مصطی و دیگر مناطق بازداشت کردند.همچنین نظامیان رژیم بحرین اقدام به تخریب اثاثیه منازل در مناطق مختلف غرب منامه کردند.

در منطقه الدیه نظامیان رژیم به شکل وحشیانه یک شهروند بحرینی را بازداشت کردند و در وسط خیابان وی را تحت شکنجه قرار دادند.

این منابع از ایجاد حالت رعب و وحشت در مناطق المصلی و السنابس به سبب یورش های نظامیان و نقض حریم منازل خبر دادند.

از سوی دیگر آیت الله عیسی قاسم و عبدالله الغریفی با صدور بیانیه ای مشترک اعلام کردند: ما بارها بیان کرده ایم که دست یابی به اصلاحات با خشونت و فساد میسر نمی شود و برای رسیدن به خیر خواهی از ابزار شر نمی توان بهره گرفت. ما مخالف خشونت و تروریسم از سوی هر طرفی که باشد هستیم و ابزاری از این دست را محکوم می کنیم.هویت گردانهای مالک اشتر یا مقاومت که روز دوشنبه مسئولیت انفجار خیابان البدیع را برعهده گرفتند بر ما پوشیده نیست و ما این اقدام را خرابکارانه می دانیم و این اقدام با تحرکات مسالمت آمیز مغایرت دارد.

در این بیانیه از نظامیان رژیم خواسته شده است که پس از این انفجار به دنبال ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه نباشند و با حادثه با دقت برخورد کنند.