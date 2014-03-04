به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب "گلشن شیدایی" مجموعه اشعار تصحیح شده علامه طباطبایی با حضور حجت الاسلام دکتر احمد احمدی، منوچهر صدوقی سها، محمدرضا رمزی اوحدی تدوینگر کتاب، خانواده و نوه علامه طباطبایی عصر امروز 13 اسفندماه در باشگاه اندیشه برگزار شد.

حجت الاسلام عبدالله حسینی شاعر و مجری برنامه در ابتدای این مراسم با بیان اینکه جای این کتاب برای شناخت هر چه بیشتر علامه طباطبایی خالی بود، گفت: بخش ناشناخته علامه طبلاطبایی که کمتر و شاید هم اصلاً به آن پرداخته نشده بعد ادبی ایشان است. بسیاری از داشتن این اثر محروم و حتی با این کتاب ناآشنا هستند. جمع آوری این کتاب از نسخ مختلف بوده است که معروفترین شعر این مجموعه «مهر دلدارها» به شمار می آید.

وی افزود: علامه حق زیادی به فلسفه، عرفان و تعالی عرفان در زمان معاصر دارد. بسیاری از کسانی که ما به عنوان عارف می شناسیم در واقع از شاگردان بلافصل علامه بودند.

وی با بیان اینکه اوحدی تدوینگر کتاب، اشعار مرحوم علامه طباطبایی و اشعاری که در وصف شخصیت علامه سروده شده را گردآوری کرده اند، اظهارداشت: ایشان حق امانت را در جمع آوری این کتاب رعایت کردند. بد نیست که از شاعرانمان بخواهیم تا هر یک اشعاری که برای علامه طباطبایی سروده اند را به باشگاه اندیشه ارسال کنند تا به این کتاب افزوده و حجم کتاب را بیش از این افزایش دهیم.

رمزی اوحدی، تدوینگر کتاب گلشن شیدایی با بیان اینکه گردآوری این کتاب 8 سال زمان برده است، گفت: در سال 82 برای شروع فهرستی از شاگردان علامه طباطبایی تهیه و به برخی از آنها مراجعه کردم. خدمت یکی از آقایان که رسیدیم سرزنشم کردند که وقت خود را برای جمع آوری چند شعر گذاشته ای! در پاسخ گفتم: من اشعار ایرج میرزا را جمع نمی کنم ماحاصل این کار یک فرهنگ توحیدی ناب است و ما موظفیم اینها را جمع کنیم و اجازه ندهیم از بین برود.

وی افزود: تمام اشعار علامه مفهوم «لا اله الاالله» دارد و هیچ موضوعی به غیر از توحید در اشعار علامه طباطبایی نمی توان دید، حتی خودستایی و تمجیدهایی که در اشعار دیگران وجود دارد در اشعار علامه به هیچ وجه دیده نمی شود. یکی از دوستان علامه با ناراحتی گفت که برخلاف میل علامه این کار را انجام داده ای در حالی که من قبل از شروع این کار سر مزار علامه طباطبایی رفتم و کسب اجازه کردم و از ایشان خواستم توفیق انجام این کار را به من بدهد.

تدوینگر کتاب گلشن شیدایی درباره مواردی که در تحقیقات خود جمع آوری ولی به کتاب انتقال نداده است، گفت: شاگردان علامه خاطرات بسیاری نقل می کردند اما آن مطالب را به کتاب انتقال ندادم، در واقع این خاطرات برای من پله های پنهانی برای آشنایی هرچه بیشتر با شخصیت معنوی علامه به شمار می آیند. در طی زمان گردآوری کتاب که 8 سال به طول انجامید علاوه بر این خاطرات، 17 نامه از علامه پیدا کردم که در یک پوشه به آقای قدوسی، نوه علامه دادم.

وی افزود: خوشبختانه موفق به پیدا کردن تعدادی شعر از علامه شدم که از جمله آن یک غزل ترکی است که اولین شعر این مجموعه است. برای پیدا کردن این شعر به داماد مرحوم آقای مرندی مراجعه کردم و پرسیدم شعری از علامه دارید؟ و ایشان به این غزل ترکی با دست خط آقای مرندی اشاره کردند. این شعر برای اولین بار در این کتاب منتشر شده است. بعضی از شاگران علامه طباطبایی در خصوص برخی از اشعار ایشان سوالهایی پرسیدند و علامه منظور خود را از آن شعر بیان کرده و به عبارتی شعر خود را تفسیر کردند و من آن تفسیر را در پاورقی آوردم.

مرزی اوحدی تصریح کرد: یک اتفاق دیگر دستخط های شعری علامه است که آنها را مبنا قرار دادم. متاسفانه بعضی جاها عده ای اشعار علامه را جابجا کرده و قافیه ها را به هم ریختند، من همه اشعار را با آدرس آورده ام و مبنا را دستخط علامه قرار دادم تا در جایی دیگر جابجایی ایجاد نشود.

وی درباره صحت تاریخ سرایش اشعار علامه گفت: در این خصوص از آقای قدوسی کمک گرفتم و اشعار را همراه تاریخ سرایش آنها تصحیح کردم. برخی اشعار از مقدمه ای برخوردار بودند، اینکه ایشان به چه دلیل آن اشعار را سروده اند که آن استدلال ها را نیز به طور صحیح انتقال داده ام.

تدوینگر کتاب گلشن شیدایی به هدف خود اشاره کرد و گفت: غرض این بود که ما در این مجموعه یک تفکر را به خواننده انتقال دهیم و آن تفکر توحیدی است که خط سیر زندگی علامه در همین تفکر خلاصه شده است و ما موظفیم این اشعار را جمع آوری و آنرا حفظ کنیم.

وی به اتفاق تلخی در حین جمع آوری کتاب اشاره کرد و گفت: به آیت الله سیدعباس کاشانی مراجعه کردم که گفت مرحوم علامه طباطبایی قبل از اینکه دیوان اشعار خود را در وادی السلام نجف دفن کنند من دیوان اشعار ایشان را گرفتم و 50 شعر ایشان را نسخه برداری کردم. از ایشان خواستم آنرا در اختیارم قرار دهد ایشان قبول کردند ولی مشروط به اینکه آنرا پیدا کنند. پیدا کردن این کتاب دو سال طول کشید و بعد ایشان مرحوم شدند. از پسر بزرگ ایشان خواستم تا آن کتاب را برای مدتی به من امانت دهد و ایشان قبول کردند باز هم منوط به اینکه آنرا پیدا کنند ولی تاکنون نتوانستم آنرا پیدا کنم، با این حال عنوان کردم که اگر این مجموعه به دست من برسد به کتاب اضافه خواهم کرد.

وی در پایان به پیگیریهای زمانبر جمع آوری اشعار اشاره کرد و گفت: یکی از دلایلی که این کار طول کشید بحث پیگیری اشعار بود که به عنوان مثال مجبور بودم برای گرفتن یک شعر از یکی از بزرگواران چندین و چند بار تماس بگیرم. با این حال این پرونده برای من هنوز بسته نشده است، طوری که بعد از چاپ این کتاب یک شعر پیدا کردم که در چاپ بعدی آن شعر را اضافه خواهم کرد.