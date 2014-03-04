به گزارش خبرنگار مهر، رئیس ستاد توسعه پایدار شهرداری رشت عصر سه شنبه در این مراسم گفت: با هدف تحقق چشم انداز و اهداف مورد تعیین این ستاد با توجه به نقش و ضرورت حضور پر رنگ و مجدانه مدیریت شهری رشت و حمایت های بی دریغ شهردار و اعضای شورای اسلامی این کلانشهر در راستای دستیابی به استانداردهای بهداشت محیط، گام های موثری برداشته شده است.

فاطمه قدیمی اظهار امیدواری کرد: دستیابی به شهری سالم با همکاری های بیشتر محقق شود.

وی همچنین با اذعان اینکه توسعه پایدار یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، اظهارداشت: توسعه پایدار با مفهوم گسترده و جامع همه امور زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور را در بر می گیرد.

رئیس ستاد توسعه پایدار شهرداری رشت گفت: در بخش اجتماعی مسائل مربوطه به جمعیت، اشتغال، بهداشت عمومی، تامین اجتماعی، فقرزدایی، نقش گروه های اجتماعی همچون زنان، جوانان، کودکان و نوجوانان در امور اجتماعی و مسائل حاضر اجتماعی مطرح می شوند.

وی افزود: حفظ تندرستی و رهایی از رنج و بیماری یکی از مهمترین مسائلی که همواره در طول تاریخ، فکر بشر را به خود مشغول کرده است.

قدیمی اظهارداشت: با پیشرفت علم و دانش و شناختن عوامل بیماری زا و تاثیر آن بر تندرستی، انسان آموخت که باید در محیط پاکیزه و سالم زندگی و از آنچه سلامتی وی را به خطر می اندازد، اجتناب کند.

وی تاکید کرد: در این میان آنچه بیش از همه در برقراری و حفظ این امنیت و آسایش خاطر رخ می نمایاند فعالیت مجدانه کارشناسان بهداشت محیط است که با تلاشی شبانه روزی در ارتقا امر بهداشت و حفظ سلامت آحاد جامعه می کوشند.

رئیس ستاد توسعه پایدار شهردار رشت یادآورشد: در این زمینه وزارت بهداشت یازدهم اسفند ماه را روز ملی بهداشت محیط نامگذاری کرده است تا بتواند از زحمات و تلاش های کارکنان بهداشت محیط ( پاسداران سلامت ) که در امر سلامت جامعه نقش اساسی و پایه را به عهده دارند، قدردانی کند.