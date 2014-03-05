قوامین - دانشگاه آزاد؛ جدالی برای نایب قهرمانی/ خیال آسوده شهرداری ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، با برگزاری هشت دیدار از هفته‌های دوازدهم و سیزدهم در خانه تکواندو، لیگ برتر تکواندو باشگاه‌های ایران به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود. شهرداری ورامین از سه بازی باقی‌مانده به یک امتیاز برای تثبیت قهرمانی خود نیاز دارد و به نظر می‌رسد از دو بازی خود که فردا پنجشنبه مقابل ملی حفاری و جوانه برگزار می‌کند، به خواسته خود رسیده و جام قهرمانی را در فاصله یک هفته به پایان آن، تصاحب می‌کند.

اما شرایط نایب قهرمانی متفاوت است، دانشگاه آزاد با 25 امتیاز جدی‌ترین مدعی کسب سکوی دوم مسابقات است و این تیم نیز می‌تواند روز پنجشنبه نایب قهرمانی را به نام خود ثبت کند، به شرط آنکه از دیدار با قوامین ناجا بازنده بیرون نیاید. شاگردان خلیفه که هفته گذشته قهرمان جام باشگاه‌های آسیا را کسب کردند، بعد از پیکار با قوامین، سلحشور را پیش رو خواهد داشت.

قوامین ناجا که تا اینجای کار قهرمانی دوره قبل خود را از دست داده، تلاش می‌کند حداقل به عنوان نایب قهرمانی دست پیدا کند که برای رسیدن به این مهم نیز کار دشواری پیش رو دارد. قبل از هر چیز شاگردان لشگری باید از سه بازی باقی مانده خود 9 امتیاز لازم را کسب کنند تا بعد به فکر از دست دادن امتیاز از سوی دانشگاه آزاد باشد. قوامین بعد از دیدار با دانشگاه آزاد به دیدار ملی حفاری می‌رود.

برنامه دیدارهای هفته‌های دوازدهم و سیزدهم لیگ برتر تکواندو باشگاه‌های ایران به شرح زیر است:

پنجشنبه - 15/12/92

هفته دوازدهم:

* سلحشور - شهرداری شهر انديشه

* پاس قوامين - دانشگاه آزاد

* جوانه - استيل البرز

* شهرداری ورامين - شركت ملی حفاری

هفته سیزدهم:

* استيل البرز - شهرداری شهر انديشه

* سلحشور - دانشگاه آزاد

* شهرداری ورامين - جوانه

* ملی حفاری ايران - پاس قوامين