به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با بیان این مطلب در مراسم رونمایی از دو فیلم کُمیک موشن شهید عباس دوران و شهید مصطفی چمران که به کارگردانی سید رضا میرکریمی در حوزه هنری تهیه و تولید شده است به خاطرات خود از شهید چمران اشاره کرد و گفت: 16 سال بیشتر نداشتم که به عنوان یکی از نیروهای جنگ های نامنظم در سوسنگرد و در کنار شهید چمران مبارزه می کردم.

حجت الاسلام خاموشی با اشاره به زمانی که مدخل ورودی شهر سوسنگرد در آتش سنگینی فرو رفته بود، عنوان کرد: صدای گلوله و بارش آتش سرخ جنگ آنقدر زیاد بود که به ناچار خود را در جوب انداختم و 30 دقیقه زیر آتش گلوله بودم بعد از اینکه صدای توپ و تانک خوابید متوجه شدم که شهید چمران مرا صدا می کند. به سرعت خودم را به او رساندم و شهید چمران تا مرا دید اولین کاری که کرد با دست هایش لجن های مانده به صورتم را پاک کرد و گفت بیا از مسیرهای میانبری که بلد هستم برویم.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه افزود: در طول مسیر با شهید چمران صحبت می کردیم و وی به من گفت جنگ خیلی خوب است. می دانی چرا؟ و در ادامه پاسخ داد چون در جنگ خدا رفقای خوبی به آدم می دهد.

همرزم شهید چمران یادآور شد: در طول همین مسیر شهید مصطفی چمران از من سئوال کرد که می ترسی؟ جواب ندادم و در ادامه گفت می دانی چه کسی به دل آدم آرامش می دهد، فقط خداست که به دل آدم آرامش می دهد و وقتی خداوند در دلت باشد از آتش نمی ترسی.

حجت الاسلام خاموشی پس از بیان خاطرات خود با شهید مصطفی چمران تصریح کرد: سخن گفتن از شهیدانی چون مصطفی چمران و عباس دوران که بنای انقلاب با حضور آنها رقم خورد، سخنی عادی نیست.

وی ادامه داد: بنده فقط می گویم هر اندازه با شهدا باشیم انقلاب با ما است و هر اندازه از شهدا فاصله بگیریم از انقلاب هم فاصله می گیریم.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در پایان گفت: اگر با فرهنگ اسلام آشنا باشیم این فرهنگ به ما کمک خواهد کرد که در مسیر شهدا پیش برویم و از این طریق بقای دیدگاه امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی را تضمین می کنیم.

اپیزود «مصطفی» درباره شهید چمران با صدای پرویز پرستویی و اپیزود «عباس» درباره شهید عباس دوران با صدای امیر جعفری و ریما رامین فر بخش هایی از مستند «نام ها» هستند.

این محصول تازه حوزه هنری با شیوه کمیک گرافیک ساخته شده و در هر بخش آن روایتی از سرداران بزرگ دفاع مقدس برای مخاطب نوجوان ارائه می شود. هشت اپیزود دیگر این مجموعه که در دست تولید است در سال 93 رونمایی خواهند شد.