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۱۴ اسفند ۱۳۹۲، ۹:۰۰

سرهنگ ناظری:

کنترل جاده های کرمان با بالگرد و دوربین/ قرارگاه استقبال از نوروز در نیروی انتظامی کرمان راه اندازی شد

کنترل جاده های کرمان با بالگرد و دوربین/ قرارگاه استقبال از نوروز در نیروی انتظامی کرمان راه اندازی شد

کرمان - خبرگزاری مهر: جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان از کنترل جاده های کرمان توسط نظارت هوایی و دوربینهای کنترل ترافیک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالرضاناظری عصر سه شنبه در خصوص ایام انتهی سال جاری و نوروز در جمع خبرنگاران گفت: قرارگاه استقبال از نوروز در استان کرمان راه اندازی شده است و تلاش می کنیم که با اقداماتی از بروز هر گونه مشکل برای مردم و مسافران نوروزی پیشگیری کنیم و سالی امن را برای مردم به همراه داشته باشیم.

وی از همکاری مردم و مسئولان با نیروی انتظامی برای افزایش امنیت تقدیر کرد و خواستار تشدید این امر در ایام نوروز شد.

سرهنگ ناظری اظهارداشت: از نوروز پارسال تا کنون کرمان رتبه اول کاهش تلفات جاده ای را داشته است و امیدواریم در ایام نوروز نیز همین آمار ادامه داشته باشد.

وی ادامه داد: به رانندگانی که تخلفات حادثه خیر انجام می دهند نمره منفی داده می شود و در صورت تکرار و افزایش نمره منفی اعتبار گواهینامه لغو خواهد شد.

وی همچنین از خانواده ها خواست در چهارشنبه آخر سال از فرزندان خود مراقبت کنند.

 

 

 

کد مطلب 2249492

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