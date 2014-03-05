کنترل جاده های کرمان با بالگرد و دوربین/ قرارگاه استقبال از نوروز در نیروی انتظامی کرمان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالرضاناظری عصر سه شنبه در خصوص ایام انتهی سال جاری و نوروز در جمع خبرنگاران گفت: قرارگاه استقبال از نوروز در استان کرمان راه اندازی شده است و تلاش می کنیم که با اقداماتی از بروز هر گونه مشکل برای مردم و مسافران نوروزی پیشگیری کنیم و سالی امن را برای مردم به همراه داشته باشیم.

وی از همکاری مردم و مسئولان با نیروی انتظامی برای افزایش امنیت تقدیر کرد و خواستار تشدید این امر در ایام نوروز شد.

سرهنگ ناظری اظهارداشت: از نوروز پارسال تا کنون کرمان رتبه اول کاهش تلفات جاده ای را داشته است و امیدواریم در ایام نوروز نیز همین آمار ادامه داشته باشد.

وی ادامه داد: به رانندگانی که تخلفات حادثه خیر انجام می دهند نمره منفی داده می شود و در صورت تکرار و افزایش نمره منفی اعتبار گواهینامه لغو خواهد شد.

وی همچنین از خانواده ها خواست در چهارشنبه آخر سال از فرزندان خود مراقبت کنند.