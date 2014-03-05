همه فرزندان شاهد با مدارک دانشگاهی در شهرستان گناوه شاغل هستند

امرالله بویراحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: در سال 91 سهمیه بنیاد شهید و امور ایثارگران گناوه برای استخدام در اداره کل گمرک گناوه هشت نفر بوده که هنوز این هشت نفر موفق به شاغل شدن در آن اداره نشده اند.



بویراحمدی متذکر شد: از مشاور استاندار در امور ایثارگران می خواهم تا به جد مسئله اشتغال این فرزندان شهید و جانباز ما را پیگیری و به سرانجام برسانند.

وی تاکید کرد: چهار نفر از فرزندان شهدای دیپلم و زیر دیپلم را در زمان استاندار سابق برای اشتغال معرفی کرده بودیم و استاندار نیز بر اشتغال آنها تاکید کردند ولی متاسفانه تا به حال این چهار نفر در جایی شاغل نشده اند.

تلاش برای اشتغال فرزندان ایثارگران

بویر احمدی با اشاره به تعداد فرزندان بیکار ایثارگران افزود: در حال حاضر 31 نفر از فرزندان ایثارگران بالای 25درصد شهرستان شامل شش آقا و 25 خانم با مدرک کارشناسی، 24 نفر شامل 16 آقا و 18 خانم با مدرک کاردانی و 85 نفر نیز با مدرک دیپلم بیکار هستند.

وی خاطر نشان ساخت: همگی این افراد در سامانه اشتغال بنیاد شهید ثبت شده اند و اداره اشتغال اداره کل بنیاد شهید استان بوشهر نیز پیگیر موضوع اشتغال آنها هستند.

بویراحمدی تصریح کرد: همه فرزندان شاهد با مدارک دانشگاهی در شهرستان گناوه در حال حاضر شاغل هستند.

چهار فرزند شهید بیکار، تازه فارغ‌التحصیل شده‌اند

وی بیان داشت: 4 نفر فرزند شهید بیکار ما در شهرستان نیز کسانی هستند که به تازگی موفق به گرفتن مدرک تحصیلی دانشگاهی شده اند که از این تعداد 3 نفر دارای مدرک کارشناسی و یک نفر کارشناسی ارشد بوده و هر 4 نفر نیز خانم هستند.

بویر احمدی با اشاره به بحث ساختمان اداری فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان گناوه گفت: 50 درصد از این ساختمان با اعتبارات داخلی بنیاد انجام شده است.

وی عنوان کرد: 50 درصد باقیمانده از کار ساخت و ساز این ساختمان نیز نیازمند 120 میلیون تومان اعتبار برای تکمیل و ساخت ساختمانی در شان شهدا و ایثارگران است.

انتقاد ایثارگران از عدم مناسب سازی معابر شهری گناوه

وی با اشاره به انتقاد ایثارگران از عدم مناسب سازی معابر شهری گناوه افزود: در بسیاری از اماکن شهری گناوه مثل پارک ها، بانک ها و ... بحث مناسب سازی معابر شهری رعایت نشده است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان گناوه در پایان گفت: اگرچه در زمینه مناسب سازی معابر شهری اقدامات خوبی صورت گرفته ولی نیاز است تا در این عرصه اقدامات گسترده تری از سوی مسئولان مرتبط صورت بگیرد