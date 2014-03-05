اتاق فکر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تشکیل می شود/ ایثارگران تحت پوشش یک قانون جامع قرار می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جهانی شامگاه سه شنبه در جمع رسانه های استان با اشاره به روحیه شهادت طلبی ایثارگران در انقلاب اسلامی و همچنین رشادت های 8 ساله رزمندگان گفت: 17 هزار شهید استان نشان از روحیه بالای مردم گلستان در فرهنگ شهادت ، ولایت مداری آنان و حضور پر شور در تمام عرصه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است.

وی از تشکیل شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت خبر داد و افزود: دبیری این شورا را ریاست جمهور در کل کشور به عهده دارد و که کلید اساسی آن از سال آینده زده خواهد بود و در استان ها نیز این شورا با دبیری بنیاد و ریاست استاندار فعالیت خواهد کرد.

وی فلسفه تاسیس بنیاد شهید که توسط امام در سال 58 و با فرمان 10 ماده ای صادر شد را ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دانست و ادامه داد: از سوی دیگر هدف از تاسیس این بنیاد ارائه خدمات مادی به ایثار گران است که باید تکریم انجام شود.

جهانی نقش رسانه ها، مطبوعات و فضاهای مجازی را در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بسیار مهم دانست و گفت: رسانه ها باید کمک کنند تا حق واقعی ایثار گران که با مباحث مادی قابل جبران نیست را تاحدی به جا آورد.

وی بیان کرد: امسال بر اساس اعلام شورای انقلاب فرهنگی روز 22 اسفند به نام روز شهید نام گذاری شده و قرار است در این روز درباره شهدا اطلاع رسانی شود و با مسائل مربوط به آنان پرداخته شود.

وی با بیان نقش شهدا در دفاع مقدس که بی چشم داشت حضور داشتند و در سنگرها علیه دشمن جنگیدند خاطر نشان کرد: ما باید دنبال این باشیم که نسل جدیدی که نه انقلاب را دیده است و جنگ را لمس کرده است با این فرهنگ آشنا شود و این اتفاق بسیار دشوار است و نیاز است تا افراد پخته این کار را انجام دهند و از سوی دیگر نیاز است بسترهای آن در جامعه آماده باشد

جهانی در ادامه باه ارائه برنامه های گرامی داشت روز شهید پرداخت و بیان کرد: حضور جامعه ایثار گری به همراه همکاران در نماز جمعه سراسر کشور ، دیدار از همسران جانبازان به مناسبت روز پرستار، همایش تجلیل از پیشکسوتان ایثار و شهادت، زنگ ایثار در مدارس استان و انشا نویسی برای دانش آموزان کلیه استان با موضوع ایثار و شهادت که در آینده نزدیک به صورت کتاب خواهد شد از برنامه های ما به مناسبت روز شهید است.

وی همچنین ارسال پیامک تبلیغی و حضور در صدا و سیما، مسابقه تلویزیونی با موضوع شهید، دیدار از ایثار گران دستگاه ها ، ایجاد نمایشگاه ایثار، دیدار با خانواده های شاهد، حضور کارکنان و خانواده هایشان در گلزار شهدا، ایجاد ایستگاه های صلواتی در گلزار، درخت کاری به تعداد شهدا ، اجرای مسابفات فرهنگی و پیاده از فرزندان شهدا از مزار شهدا تا مصلی را سایر برنامه های این روز معرفی کرد.

ایثارگران تحت پوشش یک قانون جامع قرار می گیرند

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گلستان باتوجه به اقوام مختلف و شهدای اهل سنت را از برنامه های این سازمان اعلام کرد و افزود: نگاه دولت به ایثارگران بسیار ارزنده است و با همت انجام شده ایثار گران تحت یک قانون جامع قرار می گیرند.

وی ادامه داد: استفاده از نخبگان ایثار گری تحت عنوان تاریخ شفاهی جنگ ما از اهداف ما است زیرا هنوز نتوانسته ایم خاطران ایثار گران را جمع آوری کنیم،دگرچه بخشی از خاطرات جمع آوری شده ولی نیاز است تا از ظرفیت رسانه در ترویج فرهنگ رسانه استفاده شود و در ثبت خاطرات ایثارگران رسانه ها نیز به کمک بیایند.

وی با ارج نهادن بر مقام شهدا، جانبازان و ایثارگران گفت: گلستان علی رغم این که از نظر کمی جمعیت زیادی ندارد ولی همواره در همه عرصه ها حضور پر نشاط داشته است.

جهانی با بیان این که حضور پررنگ ایثارگران در جبهه ها باعث شد تا دشمن تا دندان مسلح در برابر کشور ما به زانو درآید تصریح کرد: آنچه از ابتدای انقلاب تا به امروز نظام را بیمه کرده است حضور مردم در عرصه های مختلف بوده است.

وی از اهداف بنیاد شهید و امور ایثار گران را فرهنگ سازی روحیه شهادت طلبی و ایثار گری است که بخشی از آن در درون جامعه خودمان دانست و گفت: بخشی دیگر که رهبر کبیر انقلاب و مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید داشتند صدور انقلاب است.

جهانی اظهار کرد: در راستای صدور انقلاب با دیدگاه هایی که در نظام جمهوری اسلامی بوده و همچنین تاکیدات مقام معظم رهبری علی رغم همه شیطنت های کشورهای غربی، در تمام عرصه این فرایند مشهود بود و تاثیر این فرهنگ را می توان همانطور که مقام معظم رهبری نیز اشاره کردند در مذاکرات اخیر نام برد.

وی در پایان اذعان کرد: آنچه مهم است و انقلاب را بیمه خواهد کرد حضور مردم است و در راستای آن انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل های آینده است که نقش سازمانی بنیاد نیز همین است.