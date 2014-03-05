ثبت رکورد جدید برای صادرات برق/ تراز تجارت جهانی برق ایران مثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر ایران با در اختیار داشتن بیش از 70 هزار مگاوات ظرفیت نصب شده تولید برق به بزرگترین تولیدکننده برق و انرژی در بین کشورهای منطقه خاورمیانه تبدیل شده است.

از اینرو پیش بینی می شود تا پیش از تابستان سال اینده ظرفیت نصب شده تولید برق ایران به حدود 73 هزار مگاوات و در صورت جذب 50 میلیارد دلار منابع مالی این ظرفیت تا سال 1400 به حدود 100 هزار مگاوات افزایش یابد.

همزمان با افزایش ظرفیت تولید برق، از ابتدای سال جاری هم حجم صادرات برق ایران افزایش یافته است به طوری‌که در 11 ماهه نخست سال جاری حجم صادرات برق کشور رشدی حدود 5 درصدی را ثبت کرده است.

آمارهای منتشر شده توسط شرکت توانیر ایران نشان می‌دهد در 11 ماهه نخست سال جاری ایران نزدیک به 11 میلیارد کیلووات ساعت برق به کشورهای مختلف همسایه صادر کرده است.

در این مدت همسو با صادرات برق، حدود 3.5 میلیارد کیلوات ساعت برق هم با کشورهای همسایه به ویژه کشورهای حوزه دریای خزر، آسیای میانه و منطقه قفقاز تبادل شده است ضمن آنکه حجم واردات برق در 11 ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود پنج درصد کاهش یافته است.

ايران سال گذشته در مجموع 11 ميليارد و 54 ميليون كيلووات ساعت برق به كشورهاي همسايه صادر كرده بود كه پیش بینی می شود تا پایان اسفند ماه سال جاری یک رکورد جدید در صادرات برق ایران به ثبت برسد.

در شرایط فعلی شبکه برق ایران به کشورهای ارمنستان، پاکستان، ترکمنستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، عراق و افغانستان متصل بوده و انرژی الکتریکی مبادله می‌کند.

از سوی دیگر هم اکنون با توجه به اين كه فصل پيك مصرف برق در كشورهاي آسیای میانه زمستان است، این كشورها در زمستان واردکننده برق ایران هستند و در تابستان ایران از این کشورها برق وارد می کند که به علت اختلاف افق با همسايه‌هاي شرقي و غربي، با تبادل برق با اين كشورها فرصت مناسبي براي اصلاح ضريب بار و كاهش پيک مصرف برق كشور است.

مبادله انرژي الكتريكي بين ايران و كشورهاي همسايه نياز به سرمايه گذاري‌هاي کلان براي احداث نيروگاه كه پيك بار را تامين كنند، تا حدي كاهش مي‌دهد علاوه بر این خريد برق در ساعات پيك با توجه به اينكه انرژي ساعات پيك گران‌تر تمام مي‌شود، مقرون به صرفه است.