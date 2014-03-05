ایران تا 70 سال آینده نفت و گاز دارد/ نفت جهان تمام شود بازهم نفت داریم

هرمز قلاوند در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت عمر ذخایر متعارف نفت و گاز طبیعی ایران، گفت: بر اساس اهداف توسعه صنعت نفت باید ظرفیت تولید روزانه گاز طبیعی ایران به یک میلیارد و 400 میلیون متر مکعب و ظرفیت تولید نفت به حدود 5 میلیون بشکه در روز افزایش یابد.

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با اعلام اینکه با توجه به حجم ذخایر فعلی نفت و گاز حتی در صورت افزایش تولید ایران تا چندین دهه که نفت و گاز سایر کشورها به پایان برسد، ذخایر هیدروکبوری در اختیار دارد، تصریح کرد: بر اساس برآوردهای انجام گرفته ایران تا 70 سال آینده نفت برای تولید در اختیار دارد.

این مقام مسئول با اعلام اینکه تا 70 سال آینده به جز ایران و عربستان سعودی نفت اکثر کشورهای جهان تمام شده است، بیان کرد: علاوه بر این ایران تا بیش از 70 و 80 سال آینده گاز طبیعی برای تولید در اختیار خواهد داشت.

قلاوند با اشاره به استفاده از روش‌های جدید برای اکتشاف ذخایر جدید هیدروکربوری در کشور، بیان کرد: عمر ذخایر متعارف نفت و گاز در حالی که موفق به اکتشافات جدید شویم قطعا افزایش می یابد.

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران همچنین در پاسخ به مهر در خصوص برنامه های جدید برای توسعه ذخایر نامتعارف نفت و گاز و به اصطلاح شیل ها، توضیح داد: اخیرا قراردادهایی به منظور دستیابی به فنآوری تولید نفت و گاز از ذخایر نامتعارف امضا شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: قطعا با دستیابی به فنآوری و تکنولوژی تولید نفت و گاز از ذخایر نا متعارف عمر ذخایر هیدروکربوری کشور افزایش می یابد.

به گزارش مهر، معاون امور بین‌الملل وزارت نفت هفته گذشته با انتشار گزارشی، اعلام کرد: در حال حاضر ایران با در اختیار داشتن 33.6 ترلیون متر مکعب ذخایر گاز طبیعی که معادل 234 میلیارد بشکه ذخایر نفت خام بوده بزرگترین دارنده ذخایر گاز جهان است.

در کل، مجموع حجم ذخایر نفت و گاز طبیعی ایران معادل 400 میلیارد بشکه برآورد می‌شود و ایران را به بزرگترین دارنده مجموع ذخایر گاز جهان تبدیل می‌کند.

بر اساس آخرین گزارش رسمی شرکت ملی نفت ایران در آخرین گزارش رسمی خود حجم ذخایر گاز طبیعی و متعارف ایران را بیش از 33.7 تیریلون متر مکعب و حجم ذخایر نفت خام متعارف و قابل برداشت کشور را حدود 157 میلیارد بشکه اعلام کرد.

شرکت ملی نفت هم اواسط سال جاری، اعلام کرده بود: ایران از حیث اکتشافات جدید نفت و گاز به ویژه در سال گذشته میلادی به رتبه اول جهان دست یافته است، بر اساس گزارش رسمی اوپک، جایگاه نفتی ایران از چهارم به سوم جهان پس از کشورهای ونزوئلا و عربستان ارتقا یافته است.

برای سال 1392 کشف حدود 450 میلیون بشکه ذخایر جدید نفت خام و حدود 125 میلیارد مترمکعب ذخایر گاز طبیعی در دستور کار شرکت ملی نفت قرار گرفته است.