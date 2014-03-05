به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه برنامه‌های هفته بوشهر عصر سه‌شنبه با حضور مسئولان حوزه علمیه بوشهر و شهردار بوشهر، آئین تقدیر و تجلیل از روحانیت بوشهر برگزار شد.

شهردار بوشهر در این آئین اظهار داشت: دوران کنونی دوران ولایت و ولایت‌پذیری و ولایت‌مداری است و همه باید در خدمت ولایت باشند و امسال برنامه‌های هفته بوشهر متفاوت از برنامه سال‌های گذشته بوده است و برگزاری ائین تجلیل روحانیت نیز در همین راستا برگزار شده است.

سعید آزادشهرکی با بیان اینکه حوزه علمیه را خانه خود می‌دانیم و حضور در بین روحانیون برای ما افتخار است، تاکید کرد: همواره در مقابل طلاب و روحانیون زانوی ادب زدیم و حرکت در مسیر ولایت و روحانیت برای ما افتخار است.

وی با تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته برای برگزاری برنامه‌های تجلیل از روحانیت، تصریح کرد: ولایت و ولایتمداری و ارزش‌های نظام و قانون اساسی خط قرمز ما است و در این زمینه با هیچ کس تعارف نداریم.

شهردار بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود از برپایی امسال خیمه‌های معرفت در نوار ساحلی بوشهر طی ایام نوروز خبر داد و اضافه کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای نامگذاری برخی میادین و خیابان‌های شهر به نام روحانیون صورت گرفته است.

مدیرحوزه علمیه بوشهر نیز در این آئین با تقدیر از عوامل برگزاری برنامه‌های هفته بوشهر، اظهار داشت: یکی از اقدامات ارزشمند ستاد برگزاری هفته بوشهر نام‌گذاری یک روز به نام علما و روحانیون و نصب تصاویر روحانیون در سطح شهر از اقدامات ارزنده در این زمینه است.

حجت‌الاسلام مهدی آقامیری با اشاره به رشد یافتن علمای بزرگی در استان بوشهر، افزود: تجلیل از علما و مفاخر استان بوشهر و نصب تندیس آنها در میادین شهر از اقدامات ارزنده‌ای است که به مناسبت هفته بوشهر صورت گرفته است.

دبیر ستاد بزرگداشت هفته بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر به دیگر برنامه‌های روز دوم از هفته بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: برگزاری کنسرت موسیقی سیروان خسروی از خوانندگان پرطرفدار موسیقی پاپ کشور از دیگر برنامه‌های هفته بوشهر است.

امید پارسایی فر با اشاره به برگزاری این برنامه در سالن شهدای کارگران بوشهر خاطرنشان ساخت: استفاده از موسیقی محلی از برنامه‌های این کنسرت است که گروه شالو نیز امشب در این مراسم به اجرای موسیقی پرداخت.

وی ادامه داد: همچنین برنامه‌های دیگری همچون تورهای بوشهرگردی برای دانش آموزان بوشهری نیز از امروز آغاز شد.