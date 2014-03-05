به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید عصر سه شنبه در دیدار با مسئولان عراقی اظهار داشت: استان ایلام دارای 420 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق است و مرز مهران مهمترین ظرفیت تجاری استان است.

وی بیان داشت: در حال حاضر حجم زیادی از تردد زائران عتبات عالیات در مرز مهران انجام می شود و به همین منظور با توجه به وجود مرز ، ایجاد کنسولگری عراق در ایلام ضروری است.

وی تصریح کرد: مهران به عنوان یک مرز فعال می تواند شمال، مرکز و جنوب عراق را به لحاظ اقتصادی و بازرگانی را پوشش دهد که می توان از این وضعیت جغرافیایی بهترین استفاده را کرد.

وی افزود: استان ایلام بیشترین مرز مشترک با کشور عراق را دارد و با سه استان عراق همجوار است و در زمان دولت جدید عراق مرز مهران از فعال ترین مرزها با عراق بوده است.

مروارید تصریح کرد: همکاری های خوبی نیز برای بازسازی عراق و صادرات محصولات مختلف به این کشور صورت گرفته است و ما آمادگی داریم در بازسازی این کشور و خصوصا استان های همجوار همکاری های لازم را صورت دهیم.

وی با اشاره به تلاش ها و پیگیری های استان برای استقرار سرکنسولگری عراق در استان ایلام، ادامه داد: ایجاد این سرکنسولگری در استان ایلام می تواند بسیاری از مشکلات اتباع عراقی و ایرانی را مرتفع کند.

این مسئول به مشکلات و گرفتاری های مردم در زمان صدام اشاره کرد و افزود: خوشبختانه بسیاری از این مشکلات برطرف شده و در حال حاضر عراق و جمهوری اسلامی ایران روابط بسیار خوبی در سطح بالا با یکدیگر دارند.