12 مغازه پاساژ قدس همدان مورد سرقت قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، مغازه دارانی که صبح دیروز قصد باز کردن محل کسب وکار خود را در پاساژ قدس شهر همدان واقع در بازار قدیمی این شهر داشتند،با قفل های شکسته شده درب و گاو صندوق های خود مواجه شدند و سارقان اموال آنان را به تاراج برده بودند.

یکی از مال باختگان در این خصوص گفت: قفل های مغازه ام شکسته شده و حدود دو و نیم میلیون تومان از آن به سرقت رفته است.

فردی دیگر که از نارسایی سیستم نظارتی این مرکز تجاری ابراز گلایه می کرد از دزدیده شدن شش میلیون تومان از دارایی های خود خبر داد.

یکی دیگر از مغازه داران که به گفته خود قصد داشته پول هال صندوق خود را برای چک امروزش به بانک ببرد اما با این صحنه مواجه شده بود، افزود: بیش از شش میلیون تومان از مغازه دزدی شده و حتی دزدان به پولهای خرد هم رحم نکرده اند.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان همدان نیز در این خصوص گفت: سه یا چهار نفر شب گذشته با مخفی شدن در یکی از مغازه ها تا اتمام فعالیت پاساژ صبر کرده و سپس با بستن دستان نگهبان پاساژ اقدام به دزدی می کنند.

رسول مرادی اذعان داشت: از هفت مغازه در طبقه اول و پنج مغازه در طبقه دوم از صندوق تا گاوصندوق آنها سرقت شده و این افراد بیشتر به دنبال پول نقد بوده اند.

یکی از مالباختگان نیز با اشاره به دزدی سه میلیون تومانی از مغازه خود اظهار داشت: دوربین های مدار بسته مغازه نیز به شکل عجیبی از کار افتاده و فیلمی ضبط نشده است.

جمعی از مالباختگان نیز در ورودی این مرکز تجاری تجمع و از عدم وجود سیستم امنیتی نظارتی چون بسیاری از مراکز تجاری شهر همدان ابراز نارضایتی و در خواست نصب این گونه سیستم ها را داشتند.