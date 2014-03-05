مددجویان ایلامی به مرور زمان از چتر حمایتی کمیته امداد خارج می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسین احمدی عصر سه شنبه در جمع مددجویان کمیته امداد ایلام اظهار داشت: یکی از مهمترین طرحهای اخیر کمیته امداد توانمندسازی خانوار به منطور خارج شدن از چتر حمایتی بوده است.

وی بیان داشت: این طرح در حال حاضر در استان ایلام به صورت گسترده در حال انجام است و هم اکنون شش هزار و 218 نفر از مدجویان این نهاد امسال از چتر حمایتی کمیته امداد خارج شده اند.

وی بیان داشت: این افراد در قالب یک هزار و 385 خانوار با اجرای طرح های اشتغالزایی و از طریق توانمند سازی به خودکفایی و رسیده اند.

وی افزود: متأسفانه 30 درصد از مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) در استان ایلام نیازمند نیستند و تنها تظاهر به فقر می کنند در حالی که می توانند بدون کمک های کمیته امداد امام خمینی(ره) نیز به زندگی خود بپردازند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان ایلام تصریح کرد: 24 هزار و 58 خانوار در ایلام تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) هستند که این آمار در مقایسه با آمار کشوری نشان می دهد که 1.36 درصد از مددجویان کشوری در ایلام وجود دارند که نیازمند توجه است.

وی ادامه داد: هم اکنون طرحهای اشتغالزایی بسیار زیادی در مناطق مختلف استان ایلام توسط مددجویان اجرایی شده است.