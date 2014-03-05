بانوان ولایت مداری را از حضرت زینب(س) بیاموزند

حجت‌ الاسلام عباس نظری به مناسب میلاد حضرت زینب (س) در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: زنان و دختران ایران اسلامی با تاسی از حضرت زینب (س) حماسه ها آفریدند و امروز هم می توانند با الهام از آن حضرت نقش موثری در عرصه اجتماعی و اخلاقی ایفا کنند.



وی به نقش حضرت زینب (س) در واقعه کربلا اشاره کرد و افزود: رفتار حضرت زینب (س) در واقعه کربلا با عنوان حفظ کرامت و حجاب زن، تاکید بر حفظ حجاب داشت لذا نسل جوان باید با الگوگرفتن از این بانوی اسلام و مادر بزرگوارشان حضرت زهرا (س) حجاب را مصونیت بدانند.



معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان قزوین تصریح کرد: حجاب مانع انجام فعالیت های فرهنگی و اجتماعی بانوان نمی شود بلکه امنیت را برای آنان به ارمغان می آورد.



حجت‌الاسلام نظری علم، عبادت، فهم، عقل، عفت و ایثار و دفاع از حریم ولایت و کرامت انسانی را از بارزترین ویژگی های حضرت زینب(س) برشمرد و خاطرنشان کرد: حضرت زینب (س) با تبعیت از پیامبر و پدر و مادر گرامیشان توانستند فرهنگ عاشورا را برای همیشه زنده نگهدارند.



وی به ساده زیستی آن حضرت اشاره کرد و گفت: جوانان باید با تبعیت و پیروی از انبیاء الهی به‌ ویژه حضرت فاطمه (س) و حضرت زینب (س) ساده زیستی را پیشه کنند و به دنبال تجمل گرایی و حب دنیا نباشند و برای آباد کردن آخرت خود تلاش کنند.

