بانوان ولایت مداری را از حضرت زینب(س) بیاموزند

حجت الاسلام عباس نظری به مناسب میلاد حضرت زینب (س) در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: زنان و دختران ایران اسلامی با تاسی از حضرت زینب (س) حماسه ها آفریدند و امروز هم می توانند با الهام از آن حضرت نقش موثری در عرصه اجتماعی و اخلاقی ایفا کنند.
وی به نقش حضرت زینب (س) در واقعه کربلا اشاره کرد و افزود: رفتار حضرت زینب (س) در واقعه کربلا با عنوان حفظ کرامت و حجاب زن، تاکید بر حفظ حجاب داشت لذا نسل جوان باید با الگوگرفتن از این بانوی اسلام و مادر بزرگوارشان حضرت زهرا (س) حجاب را مصونیت بدانند.
معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان قزوین تصریح کرد: حجاب مانع انجام فعالیت های فرهنگی و اجتماعی بانوان نمی شود بلکه امنیت را برای آنان به ارمغان می آورد.
حجتالاسلام نظری علم، عبادت، فهم، عقل، عفت و ایثار و دفاع از حریم ولایت و کرامت انسانی را از بارزترین ویژگی های حضرت زینب(س) برشمرد و خاطرنشان کرد: حضرت زینب (س) با تبعیت از پیامبر و پدر و مادر گرامیشان توانستند فرهنگ عاشورا را برای همیشه زنده نگهدارند.
وی به ساده زیستی آن حضرت اشاره کرد و گفت: جوانان باید با تبعیت و پیروی از انبیاء الهی به ویژه حضرت فاطمه (س) و حضرت زینب (س) ساده زیستی را پیشه کنند و به دنبال تجمل گرایی و حب دنیا نباشند و برای آباد کردن آخرت خود تلاش کنند.
قزوین- خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان قزوین گفت: دفاع از حریم ولایت و کرامت انسانی، عبودیت و ولایت مداری از بارزترین ویژگی های حضرت زینب(س) بود که باید الگوی بانوان ما باشد.
حجت الاسلام عباس نظری به مناسب میلاد حضرت زینب (س) در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: زنان و دختران ایران اسلامی با تاسی از حضرت زینب (س) حماسه ها آفریدند و امروز هم می توانند با الهام از آن حضرت نقش موثری در عرصه اجتماعی و اخلاقی ایفا کنند.
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