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۱۴ اسفند ۱۳۹۲، ۹:۲۴

احمدی:

13 درصد جنگل های استان ایلام در معرض تخریب قرار دارند

13 درصد جنگل های استان ایلام در معرض تخریب قرار دارند

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل منابع طبیعی استان ایلام گفت: هم اکنون 13 درصد جنگل های طبیعی استان ایلام در معرض تخریب قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا احمدی عصر سه شنبه در بازدید از طرحهای جنگل کاری استان ایلام اظهار داشت: هم اکنون بیش از 87 درصد مساحت استان ایلام را منابع طبیعی تشکل می دهد و بیش از 640 هزار هکتار جنگل در استان وجود دارد.

وی بیان داشت: بیش از 90 درصد گونه های جنگلی استان ایلام از نوع بلوط هستند و مابقی از نوع ارجن، کیکم، زالزالک و... هستند.

احمدی عنوان کرد: پتانسیل های جنگل های استان حدود یک میلیون هکتار است که در حال حاضر حدود 300 هزار هکتار عرصه جنگل های طبیعی در استان است.

این مسئول بیان داشت: در حال حاضر ظرفیت تولید نهال در استان ایلام، سالانه پنج میلیون اصله نهال بوده که در نظر است این سطح به 10 میلیون اصله نهال افزایش یابد.

وی یادآور شد: نهال‌های تولیدی بیشتر در حوزه گونه‌هایی بومی و سازگار با منطقه و شرایط آب و هوایی استان ایلام است.

مدیر کل منابع طبیعی استان ایلام بیان داشت: ما برنامه ریزی داریم که در سال های آینده بیش از 640 هزار هکتار جنگل را در سطح استان ایجاد کنیم.

این مسئول عنوان کرد: طی روزهای آینده عملیات اجرایی بزرگترین طرح آبخیزداری استان در روستای بهارستان از توابع بخش چوار آغاز می شود.

وی ادامه داد: این طرح بی نظیرترین طرح آبخیزداری استان است و در طول پنج سال به بهره برداری کامل خواهد رسید و برای اجرای این طرح بیش از 142 میلیارد ریال از محل منابع ملی و استانی هزینه خواهد شد و بیشترین اعتبار تخصیصی از منابع ملی خواهد بود.

احمدی با اشاره به این که حدود 13 درصد جنگل های طبیعی استان در معرض تخریب قرار دارند، افزود: منابع طبیعی استان به همت توانسته است با ایجاد 30 هزار هکتار جنگل نسبت به افزایش سطح جنگل ها اقدامات خوبی را انجام دهد و در همین راستا فقط در شهرستان مهران 77 هزار هکتار کاشت جنگل در دست اقدام است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام با بیان اینکه در شهرستان مهران کاشت 77 هزار هکتار جنگل در دست اقدام است، تصریح کرد: این رقم در شهرستان دهلران به 30 هزار هکتار می‌رسد که برای ایجاد این میزان جنگل در استان باید سالانه 7 میلیون اصله نهال تولید شود.

وی گفت: با اجرای طرح های جنگل کاری، بیابان زدایی و تولید نهال در استان ایلام برای 10 هزار نفر اشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم ایجاد شده است.

کد مطلب 2249529

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