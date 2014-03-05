13 درصد جنگل های استان ایلام در معرض تخریب قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا احمدی عصر سه شنبه در بازدید از طرحهای جنگل کاری استان ایلام اظهار داشت: هم اکنون بیش از 87 درصد مساحت استان ایلام را منابع طبیعی تشکل می دهد و بیش از 640 هزار هکتار جنگل در استان وجود دارد.

وی بیان داشت: بیش از 90 درصد گونه های جنگلی استان ایلام از نوع بلوط هستند و مابقی از نوع ارجن، کیکم، زالزالک و... هستند.

احمدی عنوان کرد: پتانسیل های جنگل های استان حدود یک میلیون هکتار است که در حال حاضر حدود 300 هزار هکتار عرصه جنگل های طبیعی در استان است.

این مسئول بیان داشت: در حال حاضر ظرفیت تولید نهال در استان ایلام، سالانه پنج میلیون اصله نهال بوده که در نظر است این سطح به 10 میلیون اصله نهال افزایش یابد.

وی یادآور شد: نهال‌های تولیدی بیشتر در حوزه گونه‌هایی بومی و سازگار با منطقه و شرایط آب و هوایی استان ایلام است.

مدیر کل منابع طبیعی استان ایلام بیان داشت: ما برنامه ریزی داریم که در سال های آینده بیش از 640 هزار هکتار جنگل را در سطح استان ایجاد کنیم.

این مسئول عنوان کرد: طی روزهای آینده عملیات اجرایی بزرگترین طرح آبخیزداری استان در روستای بهارستان از توابع بخش چوار آغاز می شود.

وی ادامه داد: این طرح بی نظیرترین طرح آبخیزداری استان است و در طول پنج سال به بهره برداری کامل خواهد رسید و برای اجرای این طرح بیش از 142 میلیارد ریال از محل منابع ملی و استانی هزینه خواهد شد و بیشترین اعتبار تخصیصی از منابع ملی خواهد بود.

احمدی با اشاره به این که حدود 13 درصد جنگل های طبیعی استان در معرض تخریب قرار دارند، افزود: منابع طبیعی استان به همت توانسته است با ایجاد 30 هزار هکتار جنگل نسبت به افزایش سطح جنگل ها اقدامات خوبی را انجام دهد و در همین راستا فقط در شهرستان مهران 77 هزار هکتار کاشت جنگل در دست اقدام است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام با بیان اینکه در شهرستان مهران کاشت 77 هزار هکتار جنگل در دست اقدام است، تصریح کرد: این رقم در شهرستان دهلران به 30 هزار هکتار می‌رسد که برای ایجاد این میزان جنگل در استان باید سالانه 7 میلیون اصله نهال تولید شود.

وی گفت: با اجرای طرح های جنگل کاری، بیابان زدایی و تولید نهال در استان ایلام برای 10 هزار نفر اشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم ایجاد شده است.