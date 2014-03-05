انهدام 100 باند توزیع مواد مخدر در آذربایجان غربی/ 12 هزار تن کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی شرفی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه از ابتدای سالجاری تا کنون بالغ بر 5 هزار و 844 نفر توزیع کننده مواد مخدر در سطح استان دستگیر شده، افزود: همچنین 165 ملک از قاچاقچیان مواد مخدر به ارزش 80 میلیارد ریال کشف و ضبط شده است.

وی با اعلام اینکه طی این مدت بالغ بر 12 هزار و 757 کیلو انواع مواد مخدر در آذربایجان غربی از سوادگران مرگ کشف و ضبط شده است، اظهار داشت: در این رابطه 100 باند تهیه و توزیع مواد مخدر متلاشی شده که در کشفیات تریاک 6 درصد،56 درصد در کشف هروئین، 1261 درصد در رابطه با کشف مرفین و 43 درصد افزایش کشف در مواد مخدر شیشه داشتیم.

فرمانده نیروی انتظامی آذربایجان غربی ادامه داد: از ابتدای سال تا کنون 10 هزار و 603 مورد پرونده ورودی در موضوع مواد مخدر به مراجع قضایی داشتیم که این حجم خود بیانگر وسعت دستگاه های اجرایی درگیر در مقابله با مواد مخدر است.

سردار شرفی با اشاره به اینکه هم اکنون شاهد تحول در بحث مبارزه با مواد مخدر هستیم، اعلام کرد: همه باید به صورت جدي هر امکاني که براي اين امر لازم است از منابع ملي و استاني فراهم کرده و نبايد در اين زمينه دغدغه مسايل مالي و امکانات وجود داشته باشد.

وی بر استفاده از ظرفيت مردم و خيران در امر مبارزه با مواد مخدر تاکيد و عنوان کرد: پديده اعتياد جز با کمک مردم قابل حل نبوده و نبايد نقش مردم، خيرين، متدينين و دلسوزان جامعه در اين خصوص ناديده گرفته شود، اگر آنها در خصوص اهميت موضوع توجيه شوند و اعتماد آنها جلب شود مشارکت می کنند.

وی همچنين بر استفاده از ظرفيت آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، شهرداري‌ها، هنرمندان و اهل فرهنگ و هنر،کمیته امداد،بهزیستی در زمينه مبارزه با مواد مخدر در قالب آموزش دانش‌آموزان و دانشجويان، پاک‌سازي سيماي شهر و خلق آثار هنري و تبليغي تاکيد کرد.